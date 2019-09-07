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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Фильм «Джокер» получил главную награду Венецианского кинофестиваля

Фильм «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте биеннале.

Картина победила в главной номинации «Лучший фильм». Действие ленты происходит в 1980-х годах в вымышленном городе вселенной комиксов DC Готэме. Главный герой Артур Флэк работает клоуном и ухаживает за пожилой матерью.

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Фильм Полански о деле Дрейфуса получил награду критиков в Венеции

Впоследствии Флэк станет одним из главных суперзлодеев комиксов Джокером, который является основным противником Бэтмана. Мировая премьера фильма состоялась 31 августа, а в России показ ленты стартует 3 октября. Главную роль в картине сыграл Хоакин Феникс.

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Церемония закрытия Венецианского кинофестиваля. Фоторепортаж

Ранее сообщалось, что фильм режиссера Романа Полански «Офицер и шпион» получил награду Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI) в Венеции. Сюжет картины основан на деле офицера Альфреда Дрейфуса, которого в конце XIX века обвинили в шпионаже на Германию. Фильм показывает точку зрения бывшего наставника Дрейфуса Жоржа Пикара, который провел свое расследование. «Офицер и шпион» также получил «Серебряного льва».

Теги: Венецианский кинофестиваль, фильм, награда
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Фильм Полански о деле Дрейфуса получил награду критиков в Венеции
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