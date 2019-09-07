Фильм «Джокер» получил главную награду Венецианского кинофестиваля

Фильм «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса получил «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте биеннале.

Картина победила в главной номинации «Лучший фильм». Действие ленты происходит в 1980-х годах в вымышленном городе вселенной комиксов DC Готэме. Главный герой Артур Флэк работает клоуном и ухаживает за пожилой матерью.

Впоследствии Флэк станет одним из главных суперзлодеев комиксов Джокером, который является основным противником Бэтмана. Мировая премьера фильма состоялась 31 августа, а в России показ ленты стартует 3 октября. Главную роль в картине сыграл Хоакин Феникс.