Победители премии «Оскар». Фоторепортаж
«Лучший актер второго плана» — Бред Питт («Однажды в Голливуде»)
По традиции «Оскара», победителя в этой номинации объявляет лауреат прошлого года в категории «Лучшая женская роль второго плана». Питту статуэтку вручила Реджина Кинг, получившая в прошлом году премию за роль в картине «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
«Лучшая женская роль второго плана» — Лора Дерн («Брачная история»)
Режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо получает «Оскар» за лучший фильм из рук актрисы Джейн Фонды. «Паразиты» обошли картины «Ирландец» Скорсезе, «Джокер» Филлипса, «Однажды в… Голливуде» Тарантино, «Брачная история» Баумбаха, «Кролик Джоджо» Вайтити, «Маленькие женщины» Гервиг и «Ford против Ferrari» Мэнголда
«Лучшая песня» — Элтон Джон « (I'm Gonna) Love Me Again» («Рокетмэн»)
«Лучшая музыка к фильму» — Хильдур Гуднадоуттир («Джокер»)
«Лучший адаптированный сценарий» — «Кролик Джоджо»
Режиссер фильма Тайка Вайтити с актерами Тимоти Шаламе и Натали Портман
«Лучший полнометражный документальный фильм» — «Американская фабрика» (на фото режиссеры Стивен Богнар и Джулия Райхерт).
Фильм о фабрике китайской компании Fuyao, работающей на месте закрытого автомобильного завода в Огайо. Это первая картина, спродюсированная студией Барака и Мишель Обамы
Лучший анимационный полнометражный фильм — «История игрушек-4»
На фото слева направо: продюсеры Джонас Ривера, Марк Нильсен и художник-мультипликатор Джош Кули
Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс («1917»)
Лучший анимационный короткометражный фильм — «Любовь к волосам» (режиссер Мэтью А. Черри и продюсер Карен Руперт Толивер)
Лучший короткометражный документальный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» (режиссер Елена Андрейчева (слева) и монтажер Карол Дизингер)
Лучшие визуальные эффекты — «1917» (на фото слева направо: Доминик Туохи, Гийом Рошерон и Грег Батлер)
Лучший короткометражный игровой фильм — «Окно напротив» (режиссер Маршалл Керри)