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Победители премии «Оскар». Фоторепортаж

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения наград Американской киноакадеми «Оскар». Триумфатором премии на этот раз стал южнокорейский режиссер Пон Чун-хо и его картина «Паразиты», ставшая первым фильмом в истории премии, который выиграл и в номинациях «Лучший международный фильм» и «Лучший фильм». Победители кинопремии — в фоторепортаже РБК
 
Фото: Chris Pizzello / AP
«Лучший фильм» и «Лучший международный фильм» — «Паразиты»
Фото: Lucas Jackson / Reuters
«Лучший актер» — Хоакин Феникс («Джокер»)
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
«Лучшая актриса» — Рене Зеллвегер («Джуди»)
Фото: Chris Pizzello / AP

«Лучший актер второго плана» — Бред Питт («Однажды в Голливуде»)

По традиции «Оскара», победителя в этой номинации объявляет лауреат прошлого года в категории «Лучшая женская роль второго плана». Питту статуэтку вручила Реджина Кинг, получившая в прошлом году премию за роль в картине «Если Бил-стрит могла бы заговорить»

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

«Лучшая женская роль второго плана» — Лора Дерн («Брачная история»)

Фото: Chris Pizzello / AP

Режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо получает «Оскар» за лучший фильм из рук актрисы Джейн Фонды. «Паразиты» обошли картины «Ирландец» Скорсезе, «Джокер» Филлипса, «Однажды в… Голливуде» Тарантино, ​ «Брачная история» Баумбаха, «Кролик Джоджо» Вайтити, «Маленькие женщины» Гервиг и «Ford против Ferrari» Мэнголда

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Лучшая песня» — Элтон Джон « (I'm Gonna) Love Me Again» («Рокетмэн»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Лучшая музыка к фильму» — Хильдур Гуднадоуттир («Джокер»)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

«Лучший адаптированный сценарий» — «Кролик Джоджо»

Режиссер фильма Тайка Вайтити с актерами Тимоти Шаламе и Натали Портман

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

«Лучший полнометражный документальный фильм» — «Американская фабрика» (на фото режиссеры Стивен Богнар и Джулия Райхерт).

Фильм о фабрике китайской компании Fuyao, работающей на месте закрытого автомобильного завода в Огайо. Это первая картина, спродюсированная студией Барака и Мишель Обамы

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Лучший анимационный полнометражный фильм — «История игрушек-4»

На фото слева направо: продюсеры Джонас Ривера, Марк Нильсен и художник-мультипликатор Джош Кули 

Фото: Chris Pizzello / AP

Лучшая операторская работа — Роджер Дикинс («1917»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Лучший анимационный короткометражный фильм — «Любовь к волосам» (режиссер Мэтью А. Черри и продюсер Карен Руперт Толивер)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Лучший короткометражный документальный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» (режиссер Елена Андрейчева (слева) и монтажер Карол Дизингер)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Лучшие визуальные эффекты — «1917» (на фото слева направо: Доминик Туохи, Гийом Рошерон и Грег Батлер)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Лучший короткометражный игровой фильм — «Окно напротив» (режиссер Маршалл Керри)

Теги: мультимедиа, «Оскар», США
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