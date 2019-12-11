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Россия оспорит отказ Британии выдавать бизнесмена из дела генералов СКР
Москва намерена подать апелляцию на отказ суда в Лондоне экстрадировать в Россию Дмитрия Смычковского — фигуранта дела о взятке в $1 млн за освобождение из СИЗО криминального авторитета Итальянца
Вестминстерский магистратский суд Лондона (Фото: Matt Dunham / AP)

Решение Вестминстерского магистратского суда Лондона, который 9 декабря отказал в экстрадиции в Москву бизнесмена Дмитрия Смычковского, будет обжаловано. Об этом РБК сообщили в департаменте информации Вестминстерского суда.

«Королевская служба уголовного преследования, представляя интересы российских органов, имеет возможность обжаловать решение. Обвинение уведомило суд, что будет опротестовывать это решение», — сказали в пресс-службе, сославшись на документы суда. Высшей судебной инстанцией, в которой может рассматриваться дело Смычковского, является Верховный суд, уточнил собеседник РБК.

До даты следующего слушания Смычковский будет находиться в Британии. В качестве гарантий явки в суд он внес залог в 50 тыс. фунтов стерлингов. На время судебных процедур он лишен доступа к своему паспорту, сказали в департаменте информации Вестминстерского магистратского суда.

Адвокат Смычковского Ирина Лиманская сообщила РБК, что ее пока не уведомили об обжаловании решения. РБК направил запрос в Генпрокуратуру России. Российское ведомство на слушаниях об экстрадиции Смычковского представляет британский юрист Питер Колдвелл. На запрос РБК Колдвелл ответил, что не может комментировать обстоятельства дела Смычковского.

В России Смычковского обвиняют в даче взятки в размере $1 млн офицерам Следственного комитета (СКР), в том числе бывшему руководителю Главного следственного управления СКР (ГСУ СКР) по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). О том, что лондонский суд отказал в экстрадиции Смычковского, в понедельник РБК сообщила его адвокат Ирина Лиманская.

Ранее РБК писал, что Смычковского задержали в начале декабря в Лондоне на основании постановления суда, выданного по просьбе России. Во время слушаний по его делу в Лондоне выяснилось, что его также подозревают в передаче взятки в виде автомобиля Jeep Wrangler бывшему руководителю управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаилу Максименко в обмен на информацию из Следственного комитета.

Как пояснили РБК в лондонском суде, в выдаче было отказано на основании британского Акта об экстрадиции 2003 года. Лиманская утверждает, что российская сторона не смогла предоставить в Лондоне доказательств обвинения в даче взятки, так как право собственности на Jeep не перешло от Смычковского к Максименко. Суд предлагал российской стороне предоставить заявление и показания взяткодателя, видеозапись передачи денежных средств от взяткодателя Смычковскому, а от него — должностным лицам Следственного комитета, протокол изъятия денег, рассказала адвокат. «Сторона обвинения не смогла предоставить в суд эти доказательства», — утверждает она.

Авторы: Евгений Пудовкин, Дмитрий Серков
Теги: Россия, Великобратания, Лондон, экстрадиция, Дмитрий Смычковский
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