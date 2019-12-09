СМИ узнали о деле по статье о самоуправстве против главы офиса Зеленского

СМИ узнали о деле по статье о самоуправстве против главы офиса Зеленского

В превышении полномочий Андрея Богдана обвинил Виталий Кличко, после того как глава офиса президента попросил кабмин о его увольнении. Расследованием дела занимается Нацполиция Украины. На Богдана мэр Киева подал в суд в октябре

Андрей Богдан (Фото: Владимир Гонтар / EPA / ТАСС)

Национальная полиция Украины завела уголовное дело в отношении руководителя офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на ответ по исковому заявлению мэра Киева Виталия Кличко.

В опубликованном на сайте радиостанции письме говорится, что дело завели по статье о самоуправстве (ст. 356 УК Украины). Его материалы 27 ноября внесли в Единый реестр досудебных расследований. Делом займется старший следователь главного управления Нацполиции Наталья Гайова.

В октябре Кличко подал в суд на Богдана. Мэр Киева и одновременно глава городской администрации обвинил его в превышении должностных полномочий за то, что руководитель офиса президента подал в кабмин обращение об увольнении Кличко.

Офис Зеленского просил освободить бывшего боксера от должности главы администрации Киева почти сразу после того, как новый президент вступил в должность. Источники РБК отмечали, что у нового руководства страны были к нему претензии. Собеседник в партии Зеленского отмечал, что недовольство Кличко было связано с тарифами на выдачу разрешений на строительство.