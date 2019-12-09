СМИ узнали о деле по статье о самоуправстве против главы офиса Зеленского

Национальная полиция Украины завела уголовное дело в отношении руководителя офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на ответ по исковому заявлению мэра Киева Виталия Кличко.
В опубликованном на сайте радиостанции письме говорится, что дело завели по статье о самоуправстве (ст. 356 УК Украины). Его материалы 27 ноября внесли в Единый реестр досудебных расследований. Делом займется старший следователь главного управления Нацполиции Наталья Гайова.
В октябре Кличко подал в суд на Богдана. Мэр Киева и одновременно глава городской администрации обвинил его в превышении должностных полномочий за то, что руководитель офиса президента подал в кабмин обращение об увольнении Кличко.
Офис Зеленского просил освободить бывшего боксера от должности главы администрации Киева почти сразу после того, как новый президент вступил в должность. Источники РБК отмечали, что у нового руководства страны были к нему претензии. Собеседник в партии Зеленского отмечал, что недовольство Кличко было связано с тарифами на выдачу разрешений на строительство.