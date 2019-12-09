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СМИ узнали о деле по статье о самоуправстве против главы офиса Зеленского
В превышении полномочий Андрея Богдана обвинил Виталий Кличко, после того как глава офиса президента попросил кабмин о его увольнении. Расследованием дела занимается Нацполиция Украины. На Богдана мэр Киева подал в суд в октябре
Андрей Богдан (Фото: Владимир Гонтар / EPA / ТАСС)

Национальная полиция Украины завела уголовное дело в отношении руководителя офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на ответ по исковому заявлению мэра Киева Виталия Кличко.

В опубликованном на сайте радиостанции письме говорится, что дело завели по статье о самоуправстве (ст. 356 УК Украины). Его материалы 27 ноября внесли в Единый реестр досудебных расследований. Делом займется старший следователь главного управления Нацполиции Наталья Гайова.

Политика
Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту

В октябре Кличко подал в суд на Богдана. Мэр Киева и одновременно глава городской администрации обвинил его в превышении должностных полномочий за то, что руководитель офиса президента подал в кабмин обращение об увольнении Кличко.

Офис Зеленского просил освободить бывшего боксера от должности главы администрации Киева почти сразу после того, как новый президент вступил в должность. Источники РБК отмечали, что у нового руководства страны были к нему претензии. Собеседник в партии Зеленского отмечал, что недовольство Кличко было связано с тарифами на выдачу разрешений на строительство.

Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

Власти также предполагали разделить полномочия градоначальника — создать должность мэра с номинальными обязанностями и пост главы администрации города. Собеседники РБК отмечали, что на пост нового главы города могут назначить гендиректора принадлежащего Игорю Коломойскому телеканала «1+1» Александра Ткаченко.

В начале сентября украинский кабмин проголосовал за увольнение Кличко с должности главы Киевской администрации, однако окончательный вердикт по этому вопросу должен вынести президент. Кличко назвал неконституционным решение правительства, отметив, что таким образом в столице установится двоевластие, «а по сути прямое президентское правление». Мэр подал на кабмин в суд, а в ноябре сам стал фигурантом дела о госизмене.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Украина, уголовное дело, превышение полномочий, Виталий Кличко
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Кличко подал в суд на кабмин Украины после решения о его увольнении
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