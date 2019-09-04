Кличко назвал неконституционным решение кабмина Украины о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение кабмина о его увольнении с поста главы городской администрации, заявив, что отправить в отставку его могут лишь граждане города, которые за него голосовали. Заявление Кличко опубликовано на его сайте.

По мнению Кличко, решение правительства снять его с поста главы горадминистрации приведет тому, что в столице установится двоевластие, «а по сути прямое президентское правление». Кличко сказал, что офис президента Владимира Зеленского давно собирался урезать его полномочия, отметив, что в этом вопросе «особенно ловким был его глава Андрей Богдан».

«Такими действиями киевлян пытаются лишить права избирать власть города. И это — неконституционно, недемократично и противоречит сути самоуправления», — заявил мэр Киева.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 4 сентября, что новоизбранное правительство решило уволить Кличко с должности главы Киевской городской администрации. Окончательное решение по этому вопросу примет президент Владимир Зеленский, ему парламентарии направили соответствующую рекомендацию.