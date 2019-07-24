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Политика ,  
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Администрация Зеленского попросила уволить Кличко
Офис президента Украины попросил освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации. В Кабмине заявили, что обращение обрабатывается в установленном порядке
Виталий Кличко (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Офис президента Украины Владимира Зеленского попросил кабинет министров освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской администрации. Об этом пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук сообщил «Интерфакс-Украина».

«Такое обращение есть, сейчас оно обрабатывается в установленном порядке», — сказал Рябчук.

Президент намерен сместить Кличко с поста главы города в ближайшее время — к нему есть претензии у нового руководства страны, рассказали РБК два собеседника, близких к партии Зеленского «Слуга народа». В качестве одного из возможных вариантов в окружении президента называют возвращение к разделение полномочий градоначальника на мэра с номинальными обязанностями и на главу администрации города. Кличко с 2014 года является одновременно избранным главой Киева и назначенным председателем Киевской городской государственной администрации.

У властей есть претензии к Кличко, связанные с тарифам на выдачу разрешений на строительство» — «это огромные деньги», говорит собеседник РБК в партии президента.

«История с рухнувшим Шулявским мостом — яркий пример того, к чему приводит раздача бюджетных денег своим знакомым», — отметил он. Вечером 27 февраля в Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе. В результате случившегося никто не пострадал, конструкция повредила лишь один автомобиль.

Основным кандидатом на пост нового Главы города оба собеседника РБК называют прошедшего на выборах в новый состав Рады гендиректора принадлежащего Игорю Коломойскому телеканала «1+1» Александра Ткаченко.

Ранее в июле партия Зеленского «Слуга народа» заявила, что собирается инициировать законопроект о разделении должностей мэра и председателя Киевской городской государственной администрации, сообщал канал «112 Украина».

Кличко, комментируя сообщения о своей отставке с должности председателя Киевской городской государственной администрации, сообщил, что обсудил данный вопрос с Зеленским. «Разделение полномочий разрушает самоуправление. В этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху «спустят» человека без каких-либо обязательств перед ними», — сказал он.

23 июля СМИ сообщили о вызове Кличко на допрос по делу о махинациях с землей. Кличко назвал данные о его незаконной деятельности «раздутой чушью» и отметил, что действует исключительно в правовом поле.

12 июля Зеленский рассказал о жалобе на власти Киева, которые не рассчиталась за поставленные городу трамваи, после чего позвонил Кличко. «Они выполнили заказ, а денег люди не получили», — сказал президент мэру.

Партия Зеленского «Слуга Народа» победила на выборах во всех одномандатных округах в Киеве на выборах 21 июля.

Авторы: Елизавета Антонова, Александра Федотова
Теги: Виталий Кличко, Киев, Украина
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