Администрация Зеленского попросила уволить Кличко

Офис президента Украины попросил освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации. В Кабмине заявили, что обращение обрабатывается в установленном порядке

Виталий Кличко (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Офис президента Украины Владимира Зеленского попросил кабинет министров освободить Виталия Кличко от должности главы Киевской городской администрации. Об этом пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук сообщил «Интерфакс-Украина».

«Такое обращение есть, сейчас оно обрабатывается в установленном порядке», — сказал Рябчук.

Президент намерен сместить Кличко с поста главы города в ближайшее время — к нему есть претензии у нового руководства страны, рассказали РБК два собеседника, близких к партии Зеленского «Слуга народа». В качестве одного из возможных вариантов в окружении президента называют возвращение к разделение полномочий градоначальника на мэра с номинальными обязанностями и на главу администрации города. Кличко с 2014 года является одновременно избранным главой Киева и назначенным председателем Киевской городской государственной администрации.

У властей есть претензии к Кличко, связанные с тарифам на выдачу разрешений на строительство» — «это огромные деньги», говорит собеседник РБК в партии президента.

«История с рухнувшим Шулявским мостом — яркий пример того, к чему приводит раздача бюджетных денег своим знакомым», — отметил он. Вечером 27 февраля в Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе. В результате случившегося никто не пострадал, конструкция повредила лишь один автомобиль.