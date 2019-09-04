Депутат Рады заявил о решении кабмина уволить Кличко с поста главы Киева

Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации. Окончательное решение остается за президентом Владимиром Зеленским, народные депутаты направили ему соответствующую рекомендацию. Об этом в Facebook заявил нардеп фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Кроме Кличко, члены правительства согласились уволить и исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун. По словам Гончаренко, решение принималось единогласно. «По Супрун решение окончательное. По Кличко решение Кабмина теперь поступит президенту для окончательного решения», — написал нардеп.

В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации. На данный момент он одновременно является и мэром Киева, то есть совмещает законодательную и исполнительную функции власти. Источник в партии Зеленского «Слуга народа» рассказывал РБК о намерениях администрация сместить Кличко также и с должности мэра Киева, так как к нему у нового руководства Украины «большие претензии».

В середине августа предыдущий кабмин во главе с Владимиром Гройсманом отказался уволить Кличко. Новый состав Верховной Рады девятого созыва приступил к работе 29 августа. В тот же день Супрун и ее заместили подали заявление об отставке.