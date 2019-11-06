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Виталий Кличко стал фигурантом дела о госизмене
Производство открыло Национальное антикоррупционное бюро Украины. Ранее ведомство завело дело из-за возможности злоупотребления властью со стороны мэра Киева
Виталий Кличко (Фото: Serg Glovny / ZUMA / ТАСС)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло в отношении мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей дело о возможной государственной измене и хищениях бюджетных средств. Об этом сообщает «РБК Украина» со ссылкой на ответ НАБУ на свой запрос.

«Национальным антикоррупционным бюро Украины выполнено указанное постановление Высшего антикоррупционного суда и внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований», — цитирует агентство ответ НАБУ.

Аналогичный ответ на запрос из НАБУ получило и издание «Украинские новости».

В начале ноября сообщалось, что НАБУ открыло в отношении Кличко дело в связи с наличием подозрений о хищении средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве и злоупотреблением Кличко своей властью.

В конце октября депутаты Киевского городского совета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, которую он совмещает с постом мэра. Авторы письма призвали президента «ликвидировать коррупционный консенсус и запустить процесс обновления и перезагрузки власти в столице».

4 сентября кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко с должности мэра Киева. После этого Кличко подал на премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Андрея Богдана в суд.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Виталий Кличко, НАБУ, Украина
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