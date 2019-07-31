Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту

Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту

Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил во лжи главу офиса украинского лидера Андрея Богдана. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, о каких новых стандартах в политике можно говорить?» (цит. по УНИАН), — заявил он.

Кличко добавил, что все, что сказал Богдан, является «полной чушью и некомпетентностью». Он заявил, что Киевский городской совет работает прозрачно и эффективно, при этом без «смотрящих».

Мэр Киева также назвал сплетнями и безосновательной ложью заявление Богдана о предложенных деньгах за то, чтобы оставить Кличко главой киевской городской администрации. Помимо этого Кличко обвинил главу офиса президента в манипулировании законами и Конституцией страны.