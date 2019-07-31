Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,51 +0,08 EUR Бирж. 70,82 +0,10 Brent 64,16 +1,34% USD Нал. 64,17 61,67 EUR Нал. 71,54 69,00 USD ЦБ 63,38 -0,14 EUR ЦБ 70,60 -0,04 EUR/USD 1,1153 +0,0009 BTC/USD Бирж. 9 617,92 +117,62 IMOEX 2 734,68 +0,23% RTSI 1 352,89 -0,05% DJIA 27 198,02 -0,09% Nasdaq 8 273,61 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Mastercard $310 (+10%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,18%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+15,79%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+17,29%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Mastercard $310 (+10%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,18%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+15,79%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+17,29%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 63,38 (-0,14) Quote, 30 июл, 12:57
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 70,6 (-0,04) Quote, 30 июл, 12:57
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух детей Общество, 01:41 Американский суд закрыл дело по иску демократов к России Политика, 01:40 Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту Политика, 01:18 МИД назвал судовладельца ответственным за арестованный Украиной танкер Политика, 00:49 Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР «неопознанных ракет» Политика, 00:14 Сбежавшая жена премьера ОАЭ попросила суд Лондона защитить ее ребенка Общество, 00:09 Панарин, Овечкин, Малкин. 15 самых богатых россиян в НХЛ Спорт, 00:02 В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине Экономика, 30 июл, 23:53 Судовладелец потребовал решить вопрос с задержанным Ираном танкером Политика, 30 июл, 23:43 Трамп пообещал разобраться в ситуации с жалобами на здоровье Навального Политика, 30 июл, 23:37 АвтоВАЗ подал пять исков против поставщика после приостановки конвейера Бизнес, 30 июл, 23:22 Россия отказалась от участия в переговорах по Венесуэле в Лиме Политика, 30 июл, 23:08 В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce Общество, 30 июл, 22:53 Эксперты предложили список российского ПО для обязательной предустановки Технологии и медиа, 30 июл, 22:45
Политика ,  
0 
Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту

Мэр Киева Виталий Кличко записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил во лжи главу офиса украинского лидера Андрея Богдана. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, о каких новых стандартах в политике можно говорить?» (цит. по УНИАН), — заявил он.

Кличко добавил, что все, что сказал Богдан, является «полной чушью и некомпетентностью». Он заявил, что Киевский городской совет работает прозрачно и эффективно, при этом без «смотрящих».

Политика
Офис Зеленского приготовился отстранить Кличко от власти в Киеве

Мэр Киева также назвал сплетнями и безосновательной ложью заявление Богдана о предложенных деньгах за то, чтобы оставить Кличко главой киевской городской администрации. Помимо этого Кличко обвинил главу офиса президента в манипулировании законами и Конституцией страны.

Накануне Андрей Богдан заявил, что к нему приходил адвокат одного из «смотрящих» Киева и предложил поделить бюджетные деньги за то, чтобы Кличко остался главой киевской администрации. Богдан добавил, что обратится в правоохранительные органы.

Ранее в июле источники РБК сообщили, что администрация Зеленского будет добиваться смещения Кличко с постов мэра Киева и главы городской администрации. По их словам, претензии к нему связаны с тарифами на выдачу разрешений на строительство.

Теги: Виталий Кличко, Владимир Зеленский, видеообращение
Материалы по теме
Офис Зеленского приготовился отстранить Кличко от власти в Киеве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter