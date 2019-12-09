Чайка сообщил о более 160 уголовных делах по космодрому Восточный

Чайка сообщил о более 160 уголовных делах по космодрому Восточный

По словам генпрокурора, ущерб от преступлений по делам о хищениях при строительстве превысил 20 млрд руб.

С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено 163 уголовных дела. Об этом «Коммерсанту» заявил генпрокурор Юрий Чайка. По его словам, 93 из них расследовал Следственный комитет и его военные следственные подразделения, 68 — МВД, а еще два— ФСБ.

«Прокуратура утвердила для передачи в суды обвинительные заключения по 109 уголовным делам в отношении 145 человек», — добавил Чайка. По его словам, ущерб оценивается в более чем 20,9 млрд руб.

Кроме того, рассказал Чайка, суды вынесли 90 решений в отношении более ста человек, ущерб от действий которых составил порядка 14 млрд руб. В настоящее время продолжается расследование по еще 25 делам, ущерб по которым генпрокурор оценил в 6,8 млрд руб. Большинство из них возбуждены по фактам хищений.

В ноябре президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что, несмотря на уголовные дела, при строительстве космодрома так и не удалось добиться порядка — «воруют сотнями миллионов». Как позднее уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, претензии относятся не к нынешним кураторам Восточного, а к предыдущему периоду. Он также добавил, что ущерб бюджету от случаев хищений на космодроме составил 11 млрд руб., из этой суммы возвращены при этом 3,5 млрд.