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Чайка сообщил о более 160 уголовных делах по космодрому Восточный
По словам генпрокурора, ущерб от преступлений по делам о хищениях при строительстве превысил 20 млрд руб.

С начала строительства космодрома Восточный в Амурской области было возбуждено 163 уголовных дела. Об этом «Коммерсанту» заявил генпрокурор Юрий Чайка. По его словам, 93 из них расследовал Следственный комитет и его военные следственные подразделения, 68 — МВД, а еще два— ФСБ.

«Прокуратура утвердила для передачи в суды обвинительные заключения по 109 уголовным делам в отношении 145 человек», — добавил Чайка. По его словам, ущерб оценивается в более чем 20,9 млрд руб.

Кроме того, рассказал Чайка, суды вынесли 90 решений в отношении более ста человек, ущерб от действий которых составил порядка 14 млрд руб. В настоящее время продолжается расследование по еще 25 делам, ущерб по которым генпрокурор оценил в 6,8 млрд руб. Большинство из них возбуждены по фактам хищений.

Политика
Почему президент заявил о «воровстве сотнями миллионов» на Восточном

В ноябре президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что, несмотря на уголовные дела, при строительстве космодрома так и не удалось добиться порядка — «воруют сотнями миллионов». Как позднее уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, претензии относятся не к нынешним кураторам Восточного, а к предыдущему периоду. Он также добавил, что ущерб бюджету от случаев хищений на космодроме составил 11 млрд руб., из этой суммы возвращены при этом 3,5 млрд.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя критику Путина, назвал ее обоснованной. Однако он заявил, что поводов для беспокойства из-за того, что деньги расходуются неэффективно, нет. По словам Рогозина, новых случаев хищения при строительстве космодроме выявлено не было.

Материал дополняется

Теги: Игорь Чайка, Восточный, уголовные дела
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