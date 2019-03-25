Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко

Общая стоимость строительства второй очереди Восточного, по его словам, составляет 39 млрд руб.

Он также подчеркнул, что ПСО «Казань», контракт с которой был подписан в октябре прошлого года, успела получить лишь «небольшие средства», на которые успела «подготовить саму площадку для начала строительства» и заказать в 31-м институте Минобороны проектную и рабочую документацию.

В феврале стало известно, что «Роскосмос» склоняется к выбору Crocus Group в качестве подрядчика для продолжения строительства Восточного, рассказывал РБК источник, близкий к «Роскосмосу». «На 90% новым подрядчиком станет компания Агаларова. Это единственная подрядная структура с опытом реализации сложных проектов в восточной части страны, где нет ни базы, ни людей», — пояснил собеседник.

Глава холдинга Crocus Group Араз Агаларов заявил тогда, что компания «может стать подрядчиком «Роскосмоса», если поступит соответствующее поручение правительства». Он напомнил, что у компании уже есть опыт строительства на Дальнем Востоке — в частности, строительство Дальневосточного федерального университета, «где мы обладали ресурсами для строительства проекта площадью более миллиона квадратных метров». Представитель «Крокуса» подтвердил, что позиция компании не изменилась.

Представитель Аркадия Ротенберга заявил РБК, что «Стройгазмонтаж» не будет участвовать в стройке Восточного. В связанном со структурами Геннадия Тимченко «Стройтрансгазе» не ответили на запрос РБК.

Что надо построить

Строительство второй очереди Восточного включает в себя возведение стартового стола для перспективных ракет-носителей «Ангара». По словам Рогозина, это будет комплекс сооружений, включающий в себя 119 объектов различной сложности и назначения на площади 12 Га (общая площадь самих сооружений — более 86 тыс. кв. м).

В субботу в интервью телеканалу «Россия 24» Рогозин рассказал, что запретил начинать работы по строительству второй очереди «Восточного» до того, как будет готова проектная документация. По его словам, решение было принято, чтобы объекты не пришлось перестраивать. 30 марта, уточнил Рогозин, «Роскосмос» отчитается о работах по строительству второй очереди космодрома премьеру Дмитрию Медведеву.

В январе этого года председатель правительства раскритиковал траты бюджетных средств «Роскосмоса», особо обратив внимание на ситуацию с Восточным. «Надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030-м году», — заявил Медведев, призвав «меньше говорить и больше делать». Он напомнил, что на космическую отрасль бюджет в ближайшие три года выделит 515 млрд руб. «Выделенные средства должны быть эффективно использованы», — подчеркнул глава правительства, отметив, что сейчас с этим есть «серьезные проблемы». Так, Медведев указал на то, что из запланированных объектов первой очереди, которые должны были быть достроены в 2018 году, реально построена четверть — пять из 19. При этом «Роскосмос» просит выделение дополнительных средств на достройку.

Президент Владимир Путин подписал указ о строительстве космодрома в ноябре 2007 года. Тогда занимавший пост первого вице-премьера Сергей Иванов объяснял, что оно должно пройти в три этапа в течение десяти лет. Планировалось уже в 2015 году сдать космодром с возможностью запуска всех космических аппаратов, кроме пилотируемых. Выполнение последних с Восточного планировали начать в 2018 году​. За строительство отвечало ныне ликвидированное федеральное агентство Спецстрой. Сроки сдачи космодрома неоднократно переносились, а первый пуск, запланированный в присутствии президента, был отменен в последний момент.​



С 2014 года было возбуждено более 140 дел, связанных со строительством космодрома Восточный, сообщала в ноябре генпрокуратура. Размер ущерба ведомство оценивало в более чем 10 млрд руб.​