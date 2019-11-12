Рогозин ввел на Восточном режим жесткого контроля из-за угрозы хищений

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль на космодроме Восточный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Источник в госкорпорации подтвердил РБК, что усиленный контроль за графиком строительства космодрома и расходованием бюджетных средств был введен, чтобы не допустить новых хищений.

Источник в «Роскосмосе» назвал ситуацию во время строительства первого этапа объекта «безобразиями» и напомнил, что нарушения привели к расформированию «Спецстроя Росии», уголовным делам против руководителей и назначению Рогозина в «Роскосмос».

11 ноября президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что порядок в строительстве космодрома навести так и не удалось. Он сказал, что «воруют сотнями миллионов», и напомнил, что уже возбуждено несколько десятков уголовных дел, по которым люди сидят в тюрьме.