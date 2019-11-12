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Рогозин ввел на Восточном режим жесткого контроля из-за угрозы хищений

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль на космодроме Восточный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Источник в госкорпорации подтвердил РБК, что усиленный контроль за графиком строительства космодрома и расходованием бюджетных средств был введен, чтобы не допустить новых хищений.

Источник в «Роскосмосе» назвал ситуацию во время строительства первого этапа объекта «безобразиями» и напомнил, что нарушения привели к расформированию «Спецстроя Росии», уголовным делам против руководителей и назначению Рогозина в «Роскосмос».

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11 ноября президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что порядок в строительстве космодрома навести так и не удалось. Он сказал, что «воруют сотнями миллионов», и напомнил, что уже возбуждено несколько десятков уголовных дел, по которым люди сидят в тюрьме.

После совещания пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что претензии главы государства не относятся к нынешним кураторам строительства космодрома.

Строительство Восточного началось в 2012 году и сопровождалось постоянными переносами сроков и множеством скандалов. Из-за нарушений на объекте с 2014 года было возбуждено 140 уголовных дел. По уголовным делам осуждены 32 человека, пять дел все еще расследуется, более 1 тыс. человек привлекли к ответственности. Удалось установить факт хищения 11 млрд руб. из 91 млрд руб., выделенного на строительство.

Теги: «Роскосмос», Рогозин, космодром Восточный
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