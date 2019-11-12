Рогозин ответил на слова Путина о воровстве на космодроме Восточный

На сегодняшний день нет оснований для беспокойства из-за неэффективной траты средств на космодром Восточный. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС. Он добавил, что «критика президента России абсолютно обоснована».

«Никаких оснований беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет», — сказал он.

По словам Рогозина, его проинформировали о схемах хищений на космодроме Восточный. «Мы рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных», — заявил глава корпорации (цитата по «РИА Новости»). Он также отметил, что новых случаев хищений на строительстве Восточного не выявлено.

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