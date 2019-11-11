Путин заявил о «воровстве сотнями миллионов» на стройке «Восточного»

При строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области так и не удалось навести порядок в полной мере, несмотря на возбужденные уголовные дела. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, власти неоднократно требовали прозрачности в работе по космодрому, поскольку проект «практически носит общенациональный характер», а на его реализацию были выделены большие средства.

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно! Нет, воруют — сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», — сказал глава государства.

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