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Ущерб от нарушений на космодроме Восточный превысил 10 млрд руб.
Общество, 14:16
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Ущерб от нарушений на космодроме Восточный превысил 10 млрд руб.
Различные нарушения при строительстве космодрома Восточный привели к ущербу в 10 млрд руб., подсчитала Генпрокуратура. С начала строительства космодрома в 2014 году ведомство выявило более 17 тыс. нарушений закона
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Генпрокуратура оценила ущерб от нарушений при строительстве космодрома Восточный более чем в 10 млрд руб. Об этом рассказал Александр Куренной в ходе передачи «Вопрос с пристрастием» на интернет-канале ведомства «Эфир».

«С 2014 года возбуждено более 140 уголовных дел. Ущерб составил свыше 10 млрд руб.», — сказал Куренной.

​Всего, согласно данным надзорного ведомства, с начала строительства космодрома в 2014 году было выявлено более 17 тыс. нарушений закона. К ответственности привлекли более 1 тыс. человек — должностных лиц и работников подрядных организаций.

Кроме того, нарушением было и затягивание сроков строительства объекта из-за «многомиллиардных хищений». «Этапы ввода в строй отдельных объектов и договорные подрядные сроки не соблюдались, не было достаточного количества техники и рабочих рук», — сказал Куренной, отметив, что бюджетные деньги выделялись вовремя.

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Он также привел в пример ситуацию с выявленными нарушениями строительных норм и правил. «Были проблемы с пусковым столом [космодрома], когда бетон не соответствовал качеству, что могло провоцировать аварии», — напомнил официальный представитель Генпрокуратуры.

Выявлением нарушений при строительстве Восточного занимается не только Генпрокуратура, но и Главная военная прокуратура (ГВП), работает межведомственная рабочая группа. Только военной прокуратурой в этом году было выявлено 78 нарушений закона, военным прокурорам удалось вернуть в бюджет 23 млн руб. К ответственности привлечены 14 компаний и должностных лиц.

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Космодром в Амурской области начали возводить в 2011 году. Уголовные дела о хищениях средств, выделенных на работы, впервые стали возбуждать в 2015 году, после того как рабочие стали массово жаловаться на невыплаты зарплат. Тогда Генпрокуратура открыла временную приемную в городе Углегорске, близ которого шла стройка. В эксплуатацию космодром ввели в 2016 году. Всего с космодрома было запущено три ракеты.

В начале сентября «Роскосмос» обнаружил пустоты под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2». Стоимость работ по ликвидации пустот оценили в 4,57 млн руб. 19 октября пресс-служба ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) сообщила, что пустоты заполнены и стартовый стол готов к новым пускам.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что за 2017 год ведомство выявило финансовые нарушения на сумму 1,865 трлн руб., причем 40% этих нарушений — на сумму 760 млрд руб. — были допущены госкорпорацией «Роскомос», в том числе при строительстве космодрома Восточный.

Автор: Наталья Демченко.
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