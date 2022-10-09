Минтранс назвал число пассажиров паромной переправы в Керченском проливе

Минтранс: на паромах через Керченский пролив перевезено 1490 человек

Количество автомобильно-пассажирских паромов на следующей неделе вырастет с двух до четырех, пообещали в Минтрансе. К вечеру воскресенья по паромной переправе полуостров покинули 712 пассажиров, въехали на него — 778

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

За первые неполные сутки работы паромной переправы в Керченском проливе ее пассажирами стали 1490 человек, перевезено 162 грузовика, паромы продолжат ходить и в ночное время, сообщили РБК в пресс-службе Минтранса.

Ведомство приводит данные на 18:00 9 октября, к этому часу Крым через паромную переправу покинули 712 человека, въехали на полуостров 778 человек.

«Установившийся в устьевом районе Керченского пролива в выходные дни штиль этому (круглосуточной работе паромов. — РБК) благоприятствует, хотя в начале рабочей недели метеорологи дают усиление северо-западного ветра до 13-16 м/сек», — добавили в министерстве.

Немногим более половины пассажиров переправы (757 человек) доставили с помощью привлеченных пассажирских судов, остальную часть (737 человек) перевезли на автомобильно-пассажирских паромах «Керченский-2» и «Лаврентий». На следующей недели, заверили в Минтрансе, количество паромо увеличится, в понедельник задействуют третий автомобильно-пассажирский паром, в конце недели — четвертый.

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