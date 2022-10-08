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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Следователи выявили владельца взорвавшегося на Крымском мосту грузовика

Это житель Краснодарского края, у него дома ведутся следственные действия
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В СК сообщили, что собственником грузового автомобиля, взорвавшегося на Крымском мосту, был житель Краснодарского края, у него дома уже проводят следственные действия.

«Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация», — говорится в сообщении.

Следствие сообщило, что расследование уголовного дела сообщается. По какой статье заведено это дело, до сих пор не известно.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, огонь перекинулся на семь топливных цистерн, находившихся на проходящем мимо поезде.

В результате взрыва частично обрушились два пролета автомобильного моста. Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова.

По предварительным данным СК, в результате взрыва погибли три человека.

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Взрыв на Крымском мосту. Фото
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Официально ответственность за взрыв никто на себя не взял.

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Крымский мост взрыв Следственный комитет водитель
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