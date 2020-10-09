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Собянин назвал закрытие Москвы «самым последним шагом»

На первом месте для властей стоит жизнь и здоровье горожан, но при этом в столице важно сохранить рабочие места и заработную плату, поскольку это напрямую влияет на их социальное и психологическое состояние, заявил мэр
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Власти Москвы не хотят «закрывать» город из-за пандемии коронавируса, такие меры являются «самым последним шагом», заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».

«Мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно предпринять», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

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По словам Собянина, на первом месте стоит здоровье людей, а также необходимость сделать так, чтобы как можно меньше горожан заразились и умерли. На втором — экономика, сохранение рабочих мест, зарплаты и развитие Москвы, отметил мэр. «Это тоже прямо влияет и на социальное, и на психологическое здоровье людей, благосостояние», — считает он.

В своем блоге мэр написал, что следующая неделя «будет во многом решающей». Он заявил, что если удастся добиться прекращения роста заболеваемости COVID-19 за счет соблюдения уже действующих ограничительных мер, то не потребуется вводить новые, «крайне нежелательные».

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Сергей Собянин

Как отметил мэр, принятые меры — домашний режим для пожилых москвичей, перевод на удаленную работу не менее 30% сотрудников компаний и двухнедельные школьные каникулы — позволили немного разгрузить общественный транспорт. Тем не менее число пассажиров старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями почти не снизилось, именно поэтому власти решили временно отменить для них и школьников льготный проезд. Мэр пообещал, что социальные карты разблокируют для тех, кто поедет к врачу по неотложным показаниям.

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Режим повышенной готовности из-за коронавируса был введен в Москве 5 марта, с тех пор он неоднократно ужесточался. Власти ввели строгий режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и больных, а затем распространили на всех жителей города и ввели штрафы для нарушителей. Летом ограничения начали постепенно снимать: сначала разрешили выходить на улицу для прогулок и занятий спортом, а затем полностью сняли режим пропусков.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

С сентября в столице наблюдается рост числа заразившихся COVID-19. В связи с этим Собянин попросил москвичей «продержаться несколько месяцев до вакцинации» и сделать все возможное, чтобы избежать ухудшения ситуации в городе.

По словам источников РБК, в мэрии Москвы начали обсуждать закрытие для посещения ночных клубов, баров и караоке, чтобы ограничить контакты между людьми, если эпидемиологическая обстановка в городе ухудшится. О закрытии заведений общепита речи пока не идет, отметили они.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Константин Нагаев, Наталия Анисимова
Сергей Собянин пандемия коронавирус Москва
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