Собянин назвал закрытие Москвы «самым последним шагом»

На первом месте для властей стоит жизнь и здоровье горожан, но при этом в столице важно сохранить рабочие места и заработную плату, поскольку это напрямую влияет на их социальное и психологическое состояние, заявил мэр

Сергей Собянин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Власти Москвы не хотят «закрывать» город из-за пандемии коронавируса, такие меры являются «самым последним шагом», заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».

«Мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно предпринять», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Собянина, на первом месте стоит здоровье людей, а также необходимость сделать так, чтобы как можно меньше горожан заразились и умерли. На втором — экономика, сохранение рабочих мест, зарплаты и развитие Москвы, отметил мэр. «Это тоже прямо влияет и на социальное, и на психологическое здоровье людей, благосостояние», — считает он.

В своем блоге мэр написал, что следующая неделя «будет во многом решающей». Он заявил, что если удастся добиться прекращения роста заболеваемости COVID-19 за счет соблюдения уже действующих ограничительных мер, то не потребуется вводить новые, «крайне нежелательные».