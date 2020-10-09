Почему в Москве прошел рейд в поисках театралов 65+ и что им грозит

Формальные основания у представителей властей есть. В недавнем указе № 92 мэра Москвы говорится, что с 28 сентября гражданам старше 65 лет необходимо не покидать место проживания. Исключениями являются обращение за медицинской помощью, поход в магазин, выгул домашних животных, прогулки, занятия физической культурой и спортом. Про театры, библиотеки и музеи в указе ничего не сказано, так что, получается, посещать их пенсионеры действительно не должны.

При этом в указе не говорится о каких-либо наказаниях для тех, кто нарушит требования столичных властей. Сергей Собянин 25 сентября объяснил, что выход из дома не является нарушением. Тогда же он попросил полицию «воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям», чтобы «избежать недоразумений». При этом он предупредил о штрафах за несоблюдение масочного и перчаточного режима в магазинах, аптеках и других общественных местах.

Впрочем, в том же обращении Собянин заявил и о том, что власти не будут блокировать социальные карты пожилых горожан, а спустя две недели ввел этот запрет.

Что думают театры про рейд и возрастные ограничения?

В «Ленкоме» к визиту проверяющих отнеслись с пониманием, хотя заранее театр не предупреждали. «Делается это, не просто чтобы кого-то наказать. Притом никого не наказали — только говорили доброжелательно, что обязательно носите маску, сидите дома. У них своя работа», — сказал РБК директор театра Марк Варшавер.

Актер «Ленкома» Александр Збруев, которому 82 года и который в день рейда выходил на сцену, в интервью «Собеседнику» усомнился в необходимости запрещать пенсионерам ходить в театр. «Если зритель пенсионного возраста соблюдает меры предосторожности, то почему бы ему не прийти в театр?» — отметил он.

Директор Малого театра Тамара Михайлова не видит причин вносить изменения в актерский состав из-за указа мэра. В беседе с РБК она отметила, что актеров из категории 65+ и «без предписаний свыше берегут», не запрещая им работать. «У нас есть служебные машины, которые привозят и увозят актеров до и после спектакля», — сказала она.

Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт сообщил РБК, что сам «по старости не в театре некоторое время». «Нужно страховаться, положение такое, что много больных», — сказал он.

Некоторые театры, выполняя распоряжение столичных властей, уже объявили об ограничениях. В частности, МХАТ имени Горького и Театр на Малой Бронной отменили льготы при продаже билетов для публики 65+. При этом в сообщениях театров не уточняется, смогут ли пожилые люди приобрести билет по полной цене.