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Наземное метро Москвы продлят до Тулы и Калуги

Путин: диаметры метро Москвы продлят до Тулы, Калуги и других городов
Президент поздравил жителей столицы и анонсировал продление веток наземного метро до крупных городов регионов, окружающих Москву. Другим важным проектом станет постройка высокоскоростных железных дорог в Петербург и Тверь
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Московские центральные диаметры (МЦД) наземного метро Москвы продлят до Тулы, Калуги и других городов в регионах, окружающих столицу. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении москвичей с днем города.

«Флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железных дорог: на первом этапе — между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем между столицей и другими городами страны», — добавил он.

Ранее в этот день Путин вместе с мэром Сергеем Собяниным запустил движение пассажирских поездов по МЦД-4. Маршрут связал микрорайон Железнодорожный с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе области. А в середине августа они запустили пассажирские поезда по МЦД-3, который соединил Раменское и Зеленоград.

Тогда же, в середине августа, президент напомнил о проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). «Если построить новую магистраль для передвижения пассажиров, то тогда, как я понял, освобождается действующая, для передвижения грузов. И скорость передвижения грузов, что чрезвычайно важно для экономики страны в целом, существенным образом увеличится», — сказал он.

В конце 2021-го президент указывал на возможные риски, которые следует учитывать. По его мнению, ВСМ может не оправдать себя экономически, а на маршруте Москва — Петербург перестанет действовать авиация из-за ее бессмысленности.

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Усомнились в проекте ВСМ и некоторые эксперты, опрошенные РБК. Старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Игорь Смирнов предупреждал, что сокращение времени в пути между Москвой и Санкт-Петербургом не стоит таких бюджетных инвестиций, а в стране «еще очень много непостроенных и неотремонтированных мостов, региональных дорог в плохом состоянии».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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