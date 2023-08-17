Путин и Собянин запустили движение по МЦД-3

В Москве и Помосковье заработала линия МЦД-3 Зеленоград — Раменское, пересадку с нее можно сделать на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. Третий диаметр разгрузит салатовую, фиолетовую и оранжевую линии метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение на третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Третья линия Зеленоград — Раменское соединяет Ленинградское и Казанское направления железной дороги. Протяженность диаметра составляет 85 км, на нем располагается 38 станций. На 14 из них можно пересесть на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. Так, пересадку можно сделать на станции метро «Ховрино», «Петровско-Разумовская», «Бутырская», «Рижская», «Сокольники», «Электрозаводская», «Авиамоторная», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект» и «Косино». Кроме того, пересесть с диаметра можно будет на станциях МЦК «Лихоборы» и «Андроновка».

В часы пик поезда на МЦД-3 будут ходить каждые 5–6 минут, время работы диаметра — с 5:30 до 1:00. Новая линия должна облегчить передвижение по Москве и области жителям 24 районов.

По расчетам, запуск МЦД-3 разгрузит три ветки метро — салатовую, фиолетовую и оранжевую. Так, загруженность северного участка Люблинско-Дмитровской линии должна снизиться на 15%, а восточной части Таганско-Краснопресненской и северной Калужско-Рижской — на 8%.

Для проезда на МЦД-3 будет существовать три тарифа: «Центральная», «Пригород» и «Дальняя», рассказывал ранее Собянин. По тарифу «Центральная» (станции от Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы) проезд по диаметру будет стоить 50 руб., если оплачивать через «Кошелек» карты «Тройка».

По тарифам «Пригород» (станции от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец) и «Дальняя» (станции от Клина до Алабушево и от 88-го км до Совхоза) — 65 руб. При этом по последнему за каждую станцию за пределами зоны «Пригород» придется доплачивать 30 руб.

Первые две линии МЦД открылись в ноябре 2019 года. МЦД-1 Одинцово — Лобня соединил Белорусское и Савеловское направления, а МЦД-2 Нахабино — Подольск — Рижское и Курское. В ноябре 2020-го Собянин открыл обновленную станцию «Ховрино», через которую теперь проходит третья линия МЦД.

Четвертую линию диаметров (МЦД-4) Апрелевка — Железнодорожный власти Москвы планируют запустить этой осенью. Она соединит Киевское и Горьковское направления, протяженность МЦД-4 составит 86 км. На ветке будет располагаться 39 станций, 18 из которых пересадочные. Диаметр пройдет через центр Москвы и охватит все вокзалы города.

Отличительная черта Московских центральных диаметров заключается в том, что поезда, не привязаны к конкретным вокзалам и не имеют конечных остановок, как пригородные электрички.