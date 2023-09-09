branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
Страны G20 выступили против применения ядерного оружия Политика, 14:22
Какие тренды меняют EdTech в России: разбор экспертов «Умскул» Тренды, 14:13
Доступ всегда и отовсюду: что помогает бизнесу выходить на экспорт Национальные проекты, 14:11
Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира Спорт, 14:05
Как Медведев ругался с фанатами и победил первую ракетку мира. Фотографии Спорт, 14:04 
Путин дал старт движению пассажирских поездов по МЦД-4 Политика, 13:58
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 13:50
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В мэрии оценили транспортный эффект от запуска последнего участка СВХ Город, 13:46
Пограничное белгородское село Староселье попало под обстрел Политика, 13:40
На матчах чемпионата Испании почтят память жертв землетрясения в Марокко Спорт, 13:33
Пашинян заявил о готовности к срочным переговорам с Алиевым Политика, 13:30
Путин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн Политика, 13:26
Минобороны заявило о шести групповых ударах по объектам на Украине Политика, 13:13
Кампусы, приборы, «мегасайенс»: как наука в России меняется прямо сейчас Национальные проекты, 13:11
Политика ,  
0 

Путин дал старт движению пассажирских поездов по МЦД-4

Путин и Собянин дали старт движению пассажирских поездов по МЦД-4
Путин и Собянин по видеосвязи дали старт пассажирскому движению по МЦД-4, крупнейшему из пяти существующих и запланированных диаметров. Маршрут протяженностью 86 км соединит районы Балашихи и Наро-Фоминска

Путин дал старт движению пассажирских поездов по МЦД-4
Video

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4). Маршрут связал микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

«Сегодня сделан еще один очень серьезный шаг в развитии Московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идет во благо развития Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион. Речь идет о миллионах людей, <...> у которых будет улучшена логистика, будут улучшены условия жизни, да и для экономики это серьезный шаг вперед», — сказал Путин.

На церемонии также прошло открытие еще двух транспортных объектов — проспекта Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) и южного участка Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го км МКАД.

МЦД-4 — самый протяженный из пяти существующих и запланированных диаметров, его длина — 86 км. Маршрут объединил семь московских вокзалов — Белорусский, Савеловский, Рижский, Ленинградский, Казанский, Ярославский и Курский.

На МЦД-4 37 остановок, на 18 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и другие диаметры. Только для поездок внутри города, по предварительным расчетам, четвертым диаметром будут пользоваться около 30 млн человек в год.

В августе Путин и Собянин запустили движение на МЦД-3 Зеленоград — Раменское. Линия протяженностью 85 км соединила Ленинградское и Казанское направления железной дороги. На МЦД-3 расположено 38 станций. На 14 из них можно пересесть на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. Интервал движения в часы пик сократился до 5,5–5,6 минуты, а дневного перерыва в движении больше нет.

Читайте на РБК Pro
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
ЦБ Турции поднял ставку до 25%: что будет с лирой и экономикой страны
Почему кружится голова: восемь причин

В день запуска МЦД-3 Путин заявил, что настал момент для реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Поездка между двумя городами займет два часа вместо нынешних четырех. Проект ВСМ обсуждается долгие годы, правительство решило вернуться к нему в конце 2021-го.

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
МЦД Владимир Путин Сергей Собянин железная дорога
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
Материалы по теме
Мэрия сообщила о готовности пешеходного перехода через пути МЦД-2 в СЗАО
Общество
Путин и Собянин запустили движение по МЦД-3
Общество