Путин дал старт движению пассажирских поездов по МЦД-4

Путин и Собянин по видеосвязи дали старт пассажирскому движению по МЦД-4, крупнейшему из пяти существующих и запланированных диаметров. Маршрут протяженностью 86 км соединит районы Балашихи и Наро-Фоминска

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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению пассажирских поездов по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4). Маршрут связал микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Апрелевкой в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

«Сегодня сделан еще один очень серьезный шаг в развитии Московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идет во благо развития Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут в этом регионе, приезжают в этот регион. Речь идет о миллионах людей, <...> у которых будет улучшена логистика, будут улучшены условия жизни, да и для экономики это серьезный шаг вперед», — сказал Путин.

На церемонии также прошло открытие еще двух транспортных объектов — проспекта Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) и южного участка Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го км МКАД.

МЦД-4 — самый протяженный из пяти существующих и запланированных диаметров, его длина — 86 км. Маршрут объединил семь московских вокзалов — Белорусский, Савеловский, Рижский, Ленинградский, Казанский, Ярославский и Курский. На МЦД-4 37 остановок, на 18 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и другие диаметры. Только для поездок внутри города, по предварительным расчетам, четвертым диаметром будут пользоваться около 30 млн человек в год.

В августе Путин и Собянин запустили движение на МЦД-3 Зеленоград — Раменское. Линия протяженностью 85 км соединила Ленинградское и Казанское направления железной дороги. На МЦД-3 расположено 38 станций. На 14 из них можно пересесть на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. Интервал движения в часы пик сократился до 5,5–5,6 минуты, а дневного перерыва в движении больше нет.

В день запуска МЦД-3 Путин заявил, что настал момент для реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Поездка между двумя городами займет два часа вместо нынешних четырех. Проект ВСМ обсуждается долгие годы, правительство решило вернуться к нему в конце 2021-го.