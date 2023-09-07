Как выглядят новые станции московского метро. Фоторепортаж
В Москве открыли еще три станции метро: «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии. Последняя расположена вблизи МФТИ в Долгопрудном и стала самой северной станцией Московского метрополитена. Как выглядят новые станции — в фоторепортаже РБК.
Накануне были открыты две другие станции, в том числе первая московская станция метро в аэропорту — «Внуково». На них можно посмотреть здесь.
Три новые станции стали финишным участком Люблинско-Дмитровской линии
«Яхромская» — следующая после «Селигерской», она расположилась у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы
Одну из стен станции украшает панно, посвященное празднованию 800-летия столицы, которое прошло в 1947 году
Композиция занимает всю длину платформы
На «Яхромской» в красном и белом цветах оформлены и платформа, и вестибюли
Геометрический узор на потолке вестибюлей перекликается с узором декора куполов храма Василия Блаженного
Вход на станцию метро «Яхромская»
Станция «Лианозово» находится на пересечении Дмитровского шоссе и Дубнинской улицы
Колонны, потолок и стены облицованы металлическими панелями
Станция метро «Лианозово»
Станция метро «Лианозово»
Станция метро «Лианозово»
Вместе с этой станцией открыли платформу Лианозово МЦД-1, ее перенесли на 350 м ближе к подземке
Наземные павильоны «Яхромской» и «Лианозово» оформили в салатовом цвете — цвете Люблинско-Дмитровской линии на схеме метро
Расположенная уже за МКАД станция «Физтех» стала самой северной в Московском метрополитене
Это станция мелкого заложения с двумя вестибюлями, выходящими к Дмитровскому шоссе
С открытием этой станции метро добралось почти до самого МФТИ. До института сделали от нее автобусный маршрут
Световые колонны на станции выполнены в форме конусов, расширяющихся кверху
Физтех, кампус которого расположен в городе Долгопрудный, стабильно входит в тройку лучших вузов России, в нем учатся около 7 тыс. студентов и аспирантов
Станция метро «Физтех»
Наземный павильон станции «Физтех» также окружен колоннами в форме конусов
Новые станции Люблинско-Дмитровской линии на карте Московского метрополитена.
Теперь в составе этой линии метро 26 станций, а ее длина достигает 43 км