Как выглядят новые станции московского метро. Фоторепортаж

В Москве открыли еще три станции метро: «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии. Последняя расположена вблизи МФТИ в Долгопрудном и стала самой северной станцией Московского метрополитена. Как выглядят новые станции — в фоторепортаже РБК.

Накануне были открыты две другие станции, в том числе первая московская станция метро в аэропорту — «Внуково». На них можно посмотреть здесь.