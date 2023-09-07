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Как выглядят новые станции московского метро. Фоторепортаж

Появились фото новых станций метро Москвы «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская»

В Москве открыли еще три станции метро: «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии. Последняя расположена вблизи МФТИ в Долгопрудном и стала самой северной станцией Московского метрополитена. Как выглядят новые станции — в фоторепортаже РБК.

Накануне были открыты две другие станции, в том числе первая московская станция метро в аэропорту — «Внуково». На них можно посмотреть здесь.
Три новые станции стали финишным участком Люблинско-Дмитровской линии
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Три новые станции стали финишным участком Люблинско-Дмитровской линии

&laquo;Яхромская&raquo;&nbsp;&mdash; следующая после &laquo;Селигерской&raquo;, она расположилась у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Яхромская» — следующая после «Селигерской», она расположилась у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы

Одну из стен станции украшает панно, посвященное празднованию 800-летия столицы, которое прошло в 1947 году
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Одну из стен станции украшает панно, посвященное празднованию 800-летия столицы, которое прошло в 1947 году

Композиция занимает всю длину платформы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Композиция занимает всю длину платформы

На &laquo;Яхромской&raquo; в красном и белом цветах оформлены и платформа, и вестибюли
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На «Яхромской» в красном и белом цветах оформлены и платформа, и вестибюли

Геометрический узор на потолке вестибюлей перекликается с узором декора куполов храма Василия Блаженного
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Геометрический узор на потолке вестибюлей перекликается с узором декора куполов храма Василия Блаженного

Вход на станцию метро &laquo;Яхромская&raquo;
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Вход на станцию метро «Яхромская»

Станция &laquo;Лианозово&raquo; находится на пересечении Дмитровского шоссе и Дубнинской улицы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Станция «Лианозово» находится на пересечении Дмитровского шоссе и Дубнинской улицы

Колонны, потолок и стены облицованы металлическими панелями
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Колонны, потолок и стены облицованы металлическими панелями

Станция метро &laquo;Лианозово&raquo;
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Станция метро «Лианозово»

Станция метро &laquo;Лианозово&raquo;
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Станция метро «Лианозово»

Станция метро &laquo;Лианозово&raquo;
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Станция метро «Лианозово»

Вместе с этой станцией открыли платформу Лианозово МЦД-1, ее перенесли на 350&nbsp;м ближе к подземке
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Вместе с этой станцией открыли платформу Лианозово МЦД-1, ее перенесли на 350 м ближе к подземке

Наземные павильоны &laquo;Яхромской&raquo; и &laquo;Лианозово&raquo; оформили в салатовом цвете&nbsp;&mdash; цвете Люблинско-Дмитровской линии на схеме метро
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Наземные павильоны «Яхромской» и «Лианозово» оформили в салатовом цвете — цвете Люблинско-Дмитровской линии на схеме метро

Расположенная уже за МКАД станция &laquo;Физтех&raquo; стала самой северной в Московском метрополитене
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Расположенная уже за МКАД станция «Физтех» стала самой северной в Московском метрополитене

Это станция мелкого заложения с двумя вестибюлями, выходящими к Дмитровскому шоссе
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Это станция мелкого заложения с двумя вестибюлями, выходящими к Дмитровскому шоссе

С открытием этой станции метро добралось почти до самого МФТИ. До института сделали от нее автобусный маршрут
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С открытием этой станции метро добралось почти до самого МФТИ. До института сделали от нее автобусный маршрут

Световые колонны на станции выполнены в форме конусов, расширяющихся кверху
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Световые колонны на станции выполнены в форме конусов, расширяющихся кверху

Физтех, кампус которого расположен в городе Долгопрудный, стабильно входит в тройку лучших вузов России, в нем учатся около 7 тыс. студентов и аспирантов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Физтех, кампус которого расположен в городе Долгопрудный, стабильно входит в тройку лучших вузов России, в нем учатся около 7 тыс. студентов и аспирантов

Станция метро &laquo;Физтех&raquo;
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Станция метро «Физтех»

Наземный павильон станции &laquo;Физтех&raquo; также окружен колоннами в форме конусов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Наземный павильон станции «Физтех» также окружен колоннами в форме конусов

Новые станции Люблинско-Дмитровской линии на карте Московского метрополитена. Теперь в составе этой линии метро 26 станций, а ее длина достигает 43&nbsp;км
Фото: mosmetro.ru

Новые станции Люблинско-Дмитровской линии на карте Московского метрополитена.

Теперь в составе этой линии метро 26 станций, а ее длина достигает 43 км

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