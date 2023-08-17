Эксперты оценили потребность и эффект от ВСМ между Москвой и Петербургом

Путин сказал, что для проекта высокоскоростной железной дороги Москва-Петербурш наступил момент. Эксперты усомнились в необходимости такого «гигапроекта» на фоне большого числа нуждающихся в ремонте дорог в России

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Действующая ветка скоростного сообщения между Москвой и Петербургом формально не подходит под определение высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), но она обеспечивает хороший результат по времени, в нее были вложены значительные инвестиции, заявил РБК старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Игорь Смирнов.

«На текущий момент у РЖД хватает инвестиционных проектов, и появление такого многотриллионного уже не мега-, а гигапроекта негативно скажется на эффективности использования бюджетных средств. Сокращение времени пути между Москвой и Петербургом с 4-х до 2-х часов таких инвестиций не стоит», — счел эксперт.

Он отметил, что в первую очередь государство обязано формировать инфраструктуру внутригородского транспорта, и путешественники на отрезке между Москвой и Санкт-Петербургом не испытывают нехватки в транспорте, выбирая между скоростью и стоимостью поездки. Смирнов также напомнил, что в России «еще очень много непостроенных и неотремонтированных мостов, региональных дорог в плохом состоянии», и направление части денег от проекта ВСМ позволит улучшить жизнь «намного большего количества людей намного меньшими средствами».

Тема высокоскоростной железной дороги поднималась петербургскими властями еще в 2019 году, ее тогда же одобрил президент Владимир Путин, напомнил заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.

С его слов, оптимист бы счел, что за четыре года были проведены предпроектные и проектные работы, хотя часть стройки, а именно строительство двух путей ВСМ между Москвой и Зеленоградом, уже ведется. А пессимист «вспомнил бы, что, если в 2019 году были выборы губернатора Петербурга и заявление о ВСМ звучало как поддержка [губернатора Александра] Беглова, то сейчас осталось менее полугода до президентских выборов».

Эксперт затруднился оценить актуальность проекта, поскольку в открытых источниках нет сопоставления с альтернативой — реконструкцией существующей линии Москва — Петербург, предусматривающей строительство третьего и четвертого главного пути с обходом крупных станций, ликвидацией одноуровневых наземных переходов. По его оценке, поездка по альтернативному варианту заняла бы 2 часа 40 минут.

«Источников средств для строительства ВСМ я сейчас не вижу, бюджет дефицитен и ФНБ нужен для более важных расходов, бизнес финансировать строительство не будет, поскольку такие капвложения никогда и нигде не окупаются, ВСМ всегда и везде строились за счет государства», — добавил Янков, оценив стоимость строительства ВСМ в 15-20 трлн руб.

Проект будет «очень капиталоемким», оценил управляющий партнер консалтинговой компании «НЭО» Алексей Романенко. Он указал, что задачу следует реализовать с технологическим партнером, например, компаниями из Китая, которые могли бы предоставить альтернативные Siemens поезда с обязательством локализации.

«ВСМ при всей своей дороговизне несет огромный мультипликативный эффект на экономику. Для справки: Китай за 10 лет создал более 19 тыс. км ВСМ», — добавил Романенко.

Положительную оценку проекту ВСМ дал вице-президент Центра экономики инфраструктуры Максим Фадеев. По его мнению, сейчас экономика остро нуждается в «разогреве внутреннего спроса», а настолько огромный проект означает значительные заказы у отечественных предприятий.

Кроме того, продолжил он, направление Москва-Петербург обладает всеми необходимым предпосылками в виде высокой численности населения и его продолжающегося роста, платежеспособности пассажиров, туристического спроса и расстояния, на котором ВСМ предельно конкурентноспособны.

«Десятки лет отраслевые эксперты, органы власти и бизнес спорят о целесообразности и экономической эффективности ВСМ в России. За эти же 50 лет в мире построены десятки тысяч километров высокоскоростных магистралей, перевозящих сотни миллионов пассажиров в год и приносящих колоссальные социально-экономические эффекты для территорий», — добавил Фадеев.

Сеть ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет стоить 1,7 трлн руб., считает эксперт. Аналогичный проект между столицей и Екатеринбургом он оценил в 3,4 трлн руб., в ту же сумму, по его оценке, обойдется ветка до Адлера.

О проекте ВСМ напомнил 17 августа президент Путин. Он сказал, что время в дороге между городами составит 2 часа 15 минут вместо нынешних 4 часов.» Если построить новую магистраль для передвижения пассажиров, то тогда, как я понял, освобождается действующая, для передвижения грузов. И скорость передвижения грузов, что чрезвычайно важно для экономики страны в целом, существенным образом увеличится», — пояснил он.