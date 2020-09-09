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Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тыс. руб. на ребенка

Правительство приняло решение выплатить в сентябре безработным родителям по 3 тыс. руб. дополнительно к пособию по безработице. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.

Всего на эти цели из из федерального бюджета выделят 8,5 млрд руб.

Материал дополняется

Автор: Михаил Котляр
Теги: выплата, безработица, правительство
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