Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тыс. руб. на ребенка

Правительство приняло решение выплатить в сентябре безработным родителям по 3 тыс. руб. дополнительно к пособию по безработице. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.

Всего на эти цели из из федерального бюджета выделят 8,5 млрд руб.

Материал дополняется