Мишустин продлил выплаты повышенных пособий по безработице до конца лета

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Выплаты повышенных пособий по безработице продлены до конца лета. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабинета министров.

Россияне, потерявшие работу в период пандемии коронавируса и зарегистрировавшиеся в службе занятости (за исключением тех, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины), получают по 12 130 руб., что равно минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

Продление касается и минимального пособия по безработице — его размер вырос в три раза, до 4,5 тыс. руб. Эти выплаты получают те, кто проработал меньше 26 недель за последний год или был уволен за нарушение дисциплины.

На пособия безработным до конца лета из федерального бюджета будет выделено 13,8 млрд руб.