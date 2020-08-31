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Пандемия коронавируса ,  
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Минтруд сообщил о 3,6 млн официально зарегистрированных безработных

Фото: Глеб Котов / РИА Новости
Фото: Глеб Котов / РИА Новости

За период пандемии количество официально зарегистрированных безработных в России увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает ТАСС.

«За этот период [пандемии нового коронавируса] в центрах занятости зарегистрировались более чем 2,5 млн человек дополнительно», — сообщил Котяков. То есть, по его словам, общее число зарегистрированных безработных возросло с 727 тыс. до 3,6 млн человек.

Как считает министр, это свидетельствует о том, что были созданы условия, которые стимулируют граждан приходить в центры занятости и регистрироваться, в частности, возможность подавать весь пакет документов дистанционно.

Котяков отметил, что уровень безработицы при расчете по методике международной организации труда составляет 6,3%, или примерно 4,7 млн граждан. «Рост по отношению к начальному периоду составил 35%, или 1,2 млн человек», — заключил он.

Министр сообщил также об улучшении ситуации на рынке труда, так как в августе число принятых на работу россиян превысило количество уволенных. В то время как на протяжении трех месяцев — апреля, мая и июня — число уволенных с предприятий составляло 200–300 тыс. в месяц.

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В середине июля в Минтруда говорили, что число официально зарегистрированных безработных в России превысило 3 млн человек, тогда как в середине июня Котяков сообщал о 2,4 тыс. таких граждан.

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В августе Росстат сообщил, что в июле уровень безработицы в России, рассчитанный по методологии Международной организации труда, вырос до 6,3% от рабочей силы с 6,2% в предыдущем месяце.

Теги: безработица, Минтруда, пандемия
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