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Аналитики сообщили о сокращении вакансий для безработных в четыре раза

В июне на одну свободную вакансию приходилось по два безработных, тогда как в марте на два предложения претендовал один человек. В июне уровень безработицы вырос до 6,2%, в марте он составлял 4,7%
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Количество свободных вакансий, на которые могут претендовать безработные россияне, сократилось в четыре раза в июне по сравнению с периодом до введения ограничений из-за COVID-19. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у РБК).

По данным аналитиков, в июне на одну свободную вакансию приходилось почти двое официально безработных (1,8), тогда как в марте это соотношение было противоположным: на одного безработного приходилось две вакансии.

Хуже всего ситуация с работой в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Туве, сообщает FinExpertiza. А больше всего вакансий на одного безработного на Сахалине, в Еврейской автономной области, на Камчатке, в Мурманской области и Приморье.

По данным Росстата, в марте уровень безработицы в России составил 4,7% (то есть 3,5 млн человек официально не имели работы). В апреле соотношение числа безработных и занятых увеличилось до 5,8% (или 4,3 млн человек).

В июне уровень безработицы в России составил уже 6,2% (4,6 млн человек).

Мишустин заявил о росте безработицы с апреля в три с половиной раза
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Михаил Мишустин

Во второй половине апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте уровня безработицы начиная с этого месяца в 3,5 раза. Глава правительства признал, что коронавирус «сильно изменил» рынок труда.

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В конце марта в своем обращении к россиянам президент Владимир Путин потребовал увеличить пособие по безработице до размера МРОТ. Через несколько дней было опубликовано соответствующее постановление правительства. Максимальный размер пособия стал составлять 12 130 руб. В начале июля выплаты повышенных пособий по безработице продлили до конца лета.

В начале июня Путин поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице до 4500 руб. В итоге размер пособия увеличили на три месяца, с мая по июль.

Авторы: Мария Лисицына, Евгения Кузнецова
Теги: коронавирус, безработица
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