Аналитики сообщили о сокращении вакансий для безработных в четыре раза

В июне на одну свободную вакансию приходилось по два безработных, тогда как в марте на два предложения претендовал один человек. В июне уровень безработицы вырос до 6,2%, в марте он составлял 4,7%

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Количество свободных вакансий, на которые могут претендовать безработные россияне, сократилось в четыре раза в июне по сравнению с периодом до введения ограничений из-за COVID-19. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у РБК).

По данным аналитиков, в июне на одну свободную вакансию приходилось почти двое официально безработных (1,8), тогда как в марте это соотношение было противоположным: на одного безработного приходилось две вакансии.

Хуже всего ситуация с работой в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Туве, сообщает FinExpertiza. А больше всего вакансий на одного безработного на Сахалине, в Еврейской автономной области, на Камчатке, в Мурманской области и Приморье.

По данным Росстата, в марте уровень безработицы в России составил 4,7% (то есть 3,5 млн человек официально не имели работы). В апреле соотношение числа безработных и занятых увеличилось до 5,8% (или 4,3 млн человек).

В июне уровень безработицы в России составил уже 6,2% (4,6 млн человек).