Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 73,24 (-0,19) Инвестиции, 13:12
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 87,4 (+0,06) Инвестиции, 13:12
Правительство выделит ₽3 млрд на переобучение безработных Общество, 16:10 Минздрав Белоруссии подтвердил смерть пострадавшего в ходе акции в Бресте Общество, 16:08 Японские истребители сопроводили ракетоносцы Ту-95 Общество, 16:07 В президиум белорусской оппозиции вошли нобелевский лауреат и экс-министр Общество, 16:05 О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 16:03 МТС отчиталась о сокращении числа абонентов из-за коронавируса Технологии и медиа, 15:37 Как обезопасить компьютеры сотрудников на удаленке РБК и Intel vPro, 15:33 Как сделать стажировки полезными для поколения Z и работодателей - опрос Экономика образования, 15:30  СПб биржа запустит торги акциями BMW, Henkel и MERCK 21 августа Инвестиции, 15:29 Лукашенко потребовал не допустить «больше никаких» беспорядков Политика, 15:29 Курс биткоина опустился ниже $12 000. Что будет дальше Крипто, 15:28 Российский космонавт снял видео с группой неизвестных объектов Общество, 15:25 «Спартак» назвал стартовый состав на матч РПЛ с «Уфой» Спорт, 15:19 В Москве у пытавшейся заработать в интернете пенсионерки украли ₽2,5 млн Общество, 15:08
Антикризисные меры ,  
0 

Правительство выделит ₽3 млрд на переобучение безработных

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении 3 млрд рублей на переобучение граждан России, потерявших работу из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Планируется, что более 100 тысяч человек смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование», — сообщил Мишустин.

Аналитики сообщили о сокращении вакансий для безработных в четыре раза
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Заниматься переобучением будут будет российская НКО «Союз WorldSkills», заявки на переобучение можно будет подать на портале «Работа в России», сообщается на сайте правительства.

Ранее чтобы поддержать россиян, которые потеряли работу из-за пандемического кризиса, правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс. руб.), а минимальный — до 4,5 тыс. руб.

В июне Росстат сообщил, что из-за пандемии СOVID-19 число безработных России в мае достигло 4,5 млн человек, или 6,1% всего работосопособного населения. Всего с начала пандемического кризиса и до июня безработными стали более 1 млн россиян.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу
Теги: коронавирус, Михаил Мишустин, правительство
Материалы по теме
Правительство поддержало штрафы за неосвоение недр
Бизнес
Мишустин одобрил предложение выдать дополнительные гектары фермерам
Общество
Путин заявил о подросшей безработице в Архангельске и по стране
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter