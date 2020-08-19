Правительство выделит ₽3 млрд на переобучение безработных

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении 3 млрд рублей на переобучение граждан России, потерявших работу из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Планируется, что более 100 тысяч человек смогут получить более востребованную профессию или дополнительное образование», — сообщил Мишустин.

Заниматься переобучением будут будет российская НКО «Союз WorldSkills», заявки на переобучение можно будет подать на портале «Работа в России», сообщается на сайте правительства.

Ранее чтобы поддержать россиян, которые потеряли работу из-за пандемического кризиса, правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс. руб.), а минимальный — до 4,5 тыс. руб.