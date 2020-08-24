Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что безработица — одна главных проблем в стране, и необходимо обратить внимание на рынок труда. Об этом он сообщил на рабочей онлайн-встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, стенограмма которой размещена на сайте Кремля.

Губернатор признал, что показатель безработицы в регионе вырос и назвал уменьшение безработицы важнейшей задачей, пообещав прилагать усилия для ее решения.

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