Управляющих рынками предложат штрафовать за отсутствие касс у продавцов

Почему потребовалось вносить поправки

В июне 2018 года президент Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ разобраться с вопросом теневого оборота наличных денежных средств на крупных вещевых и продовольственных рынках, а также решить проблемы нелегального перевода денег заграницу.

Следствием поручений стало письмо главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной президенту, в котором она описала подробности финансирования серого импорта и перевода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки с ежемесячным объемом не менее 10 млрд руб. Проанализировав реестры трансграничных переводов физлиц без открытия счета, специалисты ЦБ выявили серийных отправителей крупных сумм за рубеж. Переводы осуществлялись несколько раз в день с небольшими интервалами и дроблением сумм «для придания переводам бытового характера». Деньги поступали на перевалочные складские комплексы Киргизии и Казахстана, куда поставляются товары из Китая и Вьетнама.

По сделанным тогда выводам ЦБ, эти переводы — попытка уйти от налогообложения и уклониться от валютного и таможенного контроля. Серый импорт реализовывали на рынках, где не используется контрольно-кассовая техника, несмотря на постановку ее на учет в налоговых органах.

Адреса отправления переводов соответствовали местам расположения крупных рынков. Согласно представленным тогда выводам регулятора, от налогов уходило большинство арендаторов на московских рынках: речь, в частности, шла о торговом комплексе «Садовод», торгово-ярмарочном комплексе «Москва» и оптово-розничном продовольственном центре «Фуд Сити». Такая же ситуация касалась рынков в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Омске и Дагестане.

Автор письма указывала на необходимость усиления контроля за кассовой дисциплиной и миграционным законодательством на рынках, которые были приведены в документе.

Оценка регулятора В 2019 году Центробанк фиксировал двукратное сокращение операций по обналичиванию денежных средств — до 96 млрд руб. При этом в середине года регулятор отмечал, что способы вывода активов видоизменяются: происходит переток из одних схем в другие. Представитель Центробанка тогда указывал, что приобретает популярность вывод средств с помощью импорта товаров через страны Таможенного союза. По оценкам регулятора, общий объем операций по выводу денежных средств за рубеж незначительно сократился. В 2019 году он составлял 66 млрд руб., на 10% меньше, чем годом ранее. Наиболее популярным способом вывода оказались сделки с услугами (29%) и авансовые платежи за импортируемые товары (27%). Среди отраслей экономики, по данным первого полугодия прошлого года, торговля занимала третье место по объему транзитных операций сомнительного характера после строительного сектора. На нее приходилось 24% от общего объема.

Письмо Набиуллиной тогда отправили для ознакомления руководителю ФСБ Александру Бортникову. В марте прошлого года на крупных столичных вещевых и продуктовых рынках прошли масштабные проверки. Рейды полиции проводились на «Фуд Сити», в «Садоводе» и ТЦ «Москва». Тогда руководитель департамента стратегического развития «Фуд Сити» Сергей Журавлев сообщал РБК, что полиция проводила оперативно-профилактические мероприятия.

Как рассказывал РБК Год Ниссанов, совладелец «Киевской площади» (группе принадлежат рынки, на которых проходил рейд), на рынках проводилась «плановая проверка Федеральной миграционной службы» и по итогам рейда выявили «46 человек, нарушивших миграционное законодательство, включая посетителей». «Есть еще вопрос, которым задаются наши покупатели и контролирующие органы: когда на «Фуд Сити» появятся кассовые аппараты? <...> Надо понимать, что мы не занимаемся торговлей. Наш бизнес заключается в строительстве и управлении недвижимостью, — комментировал тогда Ниссанов возможные претензии со стороны ЦБ: — Мы за кассовые аппараты. В договорах аренды прописано, что у всех, кто обязан использовать кассовые аппараты по закону, они должны быть. Но это максимум, что мы можем сделать, как арендодатели».

Представители группы «Киевская площадь» не ответили на запрос РБК о новой инициативе.

Решит ли проблему законопроект Лугового

Опрошенные РБК эксперты и участники рынка разделились во мнении, как законопроект повлияет на ситуацию. Поправки приведут к более строгой проверке управляющими компаниями тех, кого они допускают к работе, считает партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. По его мнению, для самого рынка страшны не штрафы, а приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Представитель ТК «Савеловский» сообщил РБК, что компания еще в 2017 году обязала всех арендаторов иметь кассовые аппараты, поэтому рисков для себя компания не видит и оттока арендаторов не ожидает. «С точки зрения государства это правильное решение, оно подтолкнет к тому, чтобы рынки привлекали адекватных арендаторов, у которых есть кассовая техника и вся необходимая документация», — говорит он.

Менеджер сети рынков «Ветерок» Наталья Словохотова напоминает, что сейчас по закону управляющие компании обязаны обеспечивать применение арендаторами кассовой техники. «Мы контролируем и проверяем партнеров, но перекладывать ответственность за компанию на другие юридические и физические лица не совсем правильно: у нас нет никаких полномочий воздействия на арендаторов. Кроме того, если при выявлении нарушения компании будет выставлен штраф, мы не сможем обратить его в сторону нарушившего арендатора. При этом проследить за каждой покупкой на каждом торговом месте невозможно», — объясняет Словохотова.

Меры, которые предлагает Луговой, по мнению гендиректора юридической компании Brandmonitor Юрия Вопилова, не скажутся на объемах контрафактных товаров в продажах рынков. По его словам, при продаже контрафакта зачастую выдаются кассовые чеки, а в онлайне продавцы пользуются службами доставки, которые эту функцию берут на себя. «Введение такой ответственности вынудит часть рынка адаптироваться, но на долю контрафакта заметно не повлияет. Повсеместное применение контрольно-кассовой техники скажется на маржинальности теневого бизнеса и создаст дополнительные преграды нарушителям, что, безусловно, плюс», — считает Вопилов.

Исполнительный директор GremmGroup (управляет Усачевским и Москворецким рынками, а также рынком на Ленинском) Александр Альхов сообщил РБК, что инициатива законодателей понятна, но следует учитывать, что на рынках есть прилавки, лотки, столы, не имеющие технических условий для подключения контрольно-кассовой техники. «Не все предприниматели смогут выполнить новые требования, что приведет к сокращению конкуренции, от чего пострадают потребители», — считает Альхов. По его мнению, данная мера может привести к уменьшению числа розничных рынков и перепрофилированию их в торговые центры.