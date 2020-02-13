ЦБ зафиксировал снижение объемов обналичивания в банках почти в два раза

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Объем обналичивания денежных средств в банковском секторе России в 2019 году сократился в 1,9 раза — со 176 млрд руб. до 95 млрд руб. Такую оценку дал на встрече, организованной Ассоциацией банков России, зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, передает корреспондент РБК.

«Объем сомнительных транзитных операций снизился в 1,7 раза — с 1,2 млрд до 721 млн. Объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился незначительно, на 2%, но тем не менее остается на исторически низком уровне — около 64 млрд руб.», — сказал Скобелкин.

По словам зампреда ЦБ, основные схемы проведения сомнительных операций затрагивают обращение векселей и исполнительных документов, эквайринг и карточные операции.

В сентябре 2019 года ЦБ сообщал, что в первом полугодии объем операций с признаками обналичивания денежных средств сократился в 2,1 раза, при этом самой популярной схемой обналичивания средств оказалась выдача со счетов, включая платежные карты, физическим лицам. Объем таких операций составил 32 млрд руб.