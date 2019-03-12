Силовики пришли с обысками на рынок «Фуд сити» в Москве

Силовики пришли с обысками на рынок «Фуд сити» в Москве

Правоохранительные органы проводят рейд на рынке «Фуд сити» на юго-западе столицы. Накануне обыски прошли на рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» на юго-востоке Москвы

Оптово-продовольственный центр «Фуд Сити» (Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС)

В Москве сотрудники полиции и Росгвардии проводят рейд на крупном продовольственном рынке «Фуд сити», расположенном на Калужском шоссе. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции.

«Въезд на рынок ограничен, в мероприятии участвуют сотрудники полиции и бойцы Росгвардии», — пояснил собеседник РБК в отделе полиции.

О том, что вход на рынок блокирован силами бойцов Росгварции, сообщает также источник ТАСС. По его словам, полицейские проводят досмотр сотрудников и ведут обыски.

Днем ранее, 11 марта, обыски проводились в помещениях торгового центра «Москва» в Люблино и рынка «Садовод» на юго-востоке столицы. О причинах обысков не сообщалось, правоохранительные органы объясняли закрытие ТЦ проведением «оперативно-профилактических мероприятий».

По словам собеседника РБК в ГУ МВД Москвы, мероприятия были связаны не с каким-то конкретным уголовным делом, а с ростом этнической преступности в последнее время.