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Финансы ,  
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ЦБ зафиксировал сокращение операций по обналичке средств в два раза
Объем операций с признаками обналичивания средств за шесть месяцев сократился вдвое, до 48 млрд руб. Самым популярным способом обнала остается выдача средств физлицам, наибольший спрос на такие услуги — в строительном секторе
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Объем сомнительных операций в банковском секторе снижается, а объем операций с признаками обналичивания денежных средств в первом полугодии 2019 года сократился сразу в 2,1 раза, свидетельствуют данные ЦБ.

Самой популярной схемой обнала оказалась выдача со счетов, включая платежные карты, физическим лицам. Объем таких операций составил 32 млрд руб., затем идут выдача юридическим лицам (14 млрд руб.) и ИП (2 млрд руб.). Для сравнения — за тот же период годом ранее объем операций по обналичиванию денежных средств через выдачу физлицам составил 53 млрд руб., юрлицам — 42 млрд руб. ИП — 4 млрд руб.

За первое полугодие увеличилась доля операций по обналу через выдачу физлицам — до 66% против 53% годом ранее. При этом из статистики исчезли операции по обналичиванию с помощью ценных бумаг.

Объем операций по выводу денежных средств за рубеж тоже сократился, но не так значительно. ЦБ оценил объем таких сомнительных операций в 31 млрд руб., годом ранее — в 35 млрд руб. Наиболее популярным способом вывода средств оказались сделки с услугами (36%) и авансовые платежи за импортируемые товары (24%).

Сомнительные транзитные операции повышенного риска сократились в 1,6 раза. ЦБ не раскрывает их объемы, отмечая, что такие переводы непосредственно предшествуют сомнительным операциям. Половину таких транзитных операций занимает обналичивание денежных средств через счета физлиц, 27% — продажа наличной выручки торговыми и туристическими компаниями, а также платежными агентами.

Среди секторов экономики, замеченных в сомнительных операциях, наибольший спрос на них показали строительный сектор (32%), торговля (27%), услуги (24%) и производство (14%).

В России продолжается обеление экономики: с 2013 по 2017 год налоговые поступления в федеральный и региональные бюджеты выросли почти на 60%, хотя ставки основных налогов в этот период не менялись. В 2017 году в бюджет поступило около 390 млрд руб. только благодаря более качественному администрированию налогов, отчитывалась Федеральная налоговая служба. За январь—ноябрь 2018 года уже 407 млрд руб. поступлений было достигнуто за счет обеления, говорил глава ФНС Михаил Мишустин. Тем не менее обеление экономики сопровождается замедлением роста, отмечали опрошенные РБК эксперты.

Автор: Павел Казарновский
Теги: вывод активов, ЦБ
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