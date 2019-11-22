ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием

Подход ЦБ в борьбе с отмыванием «грязных» денег сочли «излишне либеральным, слишком мягким и, может быть, даже недопустимым с точки зрения международных стандартов», отметил 19 ноября при обсуждении результатов проверки замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Но, как рассказали РБК в Банке России, эксперты FATF приветствовали усиление требований к деловой репутации руководства банков, практику риск-ориентированного подхода и хорошее понимание финансистами рисков отмывания денег и финансирования террористов. Проверка выявила отдельные недостатки, повлиявшие на оценку эффективности работы в целом, признал регулятор. За первое полугодие 2019 года ЦБ зафиксировал сокращение операций по обналичке средств в два раза.

Ливадный высказал экспертное мнение, уточнила РБК пресс-служба ведомства. В Росфинмониторинге отказались комментировать оценки FATF до официальной публикации отчета. Пресс-служба FATF пока не ответила на запрос РБК.

Что еще говорится в отчете

Пока полный отчет еще не опубликован, отраслевой портал Moneylaundering.com международной Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием средств (ACAMS) раскрыл подробности со ссылкой на проект документа.

Слияния банков и отзыв лицензий, в том числе за нарушения антиотмывочного законодательства, вдвое сократили число российских кредитных организаций — более чем с 900 в 2013 году менее чем до 470 на май 2019 года.

Российские банки в значительной степени игнорируют антиотмывочные правила, приводит издание оценку FATF.

По двум критериям, которые касались финансовых институтов, Россия действительно получила средние оценки, «тройки», сообщил замглавы Росфинмониторинга.

ЦБ в основном сосредоточен на дистанционном надзоре, передает Moneylaundering.com.

Эти претензии также подтверждаются словами замдиректора Росфинмониторинга: «Если будете критиковать ЦБ за жесткий надзор, имейте в виду, что с точки зрения международных экспертов надзор излишне либерален». Однако отход от выездных проверок, по словам Ливадного, доказал эффективность и, с другой стороны, позволил «не кошмарить бизнес».

ЦБ действительно в основном работает с документами, которые ему предоставляют сами банки, пояснил РБК руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Grant Thornton Александр Сотов. Регулятор в том числе проверяет внутренние положения против отмывания средств и требует внести исправления, если нормативные документы не соответствуют требованиям. «Может ли ЦБ позволить себе иной подход? В таком случае его штат сильно возрастет», — рассуждает эксперт.

Утверждается, что во время выездных проверок ЦБ не уделяет достаточного внимания инспекции антиотмывочных систем финансовых учреждений с высоким уровнем риска по сравнению с фирмами с низким уровнем риска.

FATF рекомендовала исследовать, соблюдают ли банки антиотмывочное законодательство, отдельно от других проверок, уточнял замглавы Росфинмониторинга. По его словам, с учетом высокой коррупции банкам рекомендовано усилить работу по выявлению среди клиентов политиков, высокопоставленных чиновников, их окружения, а также бенефициарных владельцев компаний.

Стоит ли ждать ужесточения контроля

По 35 из 40 рекомендаций по борьбе с финансовыми преступлениями Россия получила оценки «полностью соответствует» или «в значительной степени соответствует», приводит издание выводы FATF.

Результаты предыдущих проверок были плачевными, прокомментировала РБК партнер О2 Consulting Дарья Носова. После предыдущей оценки в 2008 году эксперты выявили ряд недостатков (в том числе ненадлежащая прозрачность информации о бенефициарных собственниках) и поставили Россию на регулярный мониторинг.

Результаты новой проверки «очень положительные в условиях тотальной блокады вокруг России», считает экс-председатель комитета по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Ассоциации российских банков Алексей Тимошкин. «Не думаю, что ЦБ можно обвинять в каком-то либерализме, изнутри России контроль не выглядит мягким», — отметил он.

После официальной публикации отчета FATF госорганы должны разработать «дорожную карту» для исправления недочетов. Следующий отчет об эффективности российской антиотмывочной системы FATF подготовит к февралю 2023 года.

Именно позиция FATF серьезно повлияла на разработку законопроекта о криптовалютах, отмечает Носова. «Нет никаких сомнений, что в России следует ожидать более жесткой позиции со стороны банков», — прогнозирует эксперт. В первую очередь, по ее словам, ужесточится контроль за происхождением денег, возрастут запросы документов, подтверждающих легальность средств, усилится регулярная идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, отслеживание подозрительных операций, а также блокировки сомнительных средств на счетах.