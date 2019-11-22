Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 63,84 (-0,18) Quote, 21 ноя, 14:18
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 70,7 (-0,15) Quote, 21 ноя, 14:18
В аэропорту Екатеринбурга грабители отобрали у курьера 30 млн руб. Общество, 00:38 Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе Общество, 00:36 Промсвязьбанк заявил о готовности обслуживать 100% гособоронзаказа Финансы, 00:26 Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life Технологии и медиа, 00:14 Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30% Экономика, 00:00 ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием Экономика, 00:00 Два пилота погибли в результате аварии на авиабазе США Общество, 21 ноя, 23:53 В РАТЭК назвали вредным закон о предустановке российского ПО на гаджеты Технологии и медиа, 21 ноя, 23:43 Президент Сербии заявил о нежелании вступать в НАТО и ОДКБ Политика, 21 ноя, 23:37 Несколько тысяч человек вышли на митинг в годовщину начала Евромайдана Политика, 21 ноя, 23:27 Пользователи Twitter смогут скрывать ответы к своим публикациям Технологии и медиа, 21 ноя, 23:25 Вучич обратился к России с вопросом после публикаций о вербовщике ГРУ Политика, 21 ноя, 23:21 На МЦД назвали срок устранения проблем с чтением транспортных карт Общество, 21 ноя, 23:16 Эксперты оценили решение Минздрава отложить новый порядок медосмотра Общество, 21 ноя, 23:15
Экономика ,  
0 
ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием
Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы Росфинмониторинга заявил, что подход регулятора был признан излишне либеральным
Павел Ливадный (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в целом позитивно оценила работу Центрального банка России, сообщила РБК пресс-служба регулятора.

Выездная миссия FATF в Москве состоялась в марте и стала четвертой по счету проверкой. Эксперты учрежденной «Большой семеркой» (G7) межправительственной организации оценивали угрозы отмывания денег, связанные с коррупцией и злоупотреблением властью, финансовым мошенничеством и т.д.

Был «очень большой политический прессинг», докладывал президенту директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «Но мы доказали, что российская система совершенна», — заявил он.

«Слишком мягкий» подход

По итогам проверки Россия вошла в первую пятерку стран по эффективности национальной антиотмывочной системы. Официально подробный отчет еще не опубликован, но 18 октября FATF раскрыла некоторые результаты.

Подход ЦБ в борьбе с отмыванием «грязных» денег сочли «излишне либеральным, слишком мягким и, может быть, даже недопустимым с точки зрения международных стандартов», отметил 19 ноября при обсуждении результатов проверки замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Но, как рассказали РБК в Банке России, эксперты FATF приветствовали усиление требований к деловой репутации руководства банков, практику риск-ориентированного подхода и хорошее понимание финансистами рисков отмывания денег и финансирования террористов. Проверка выявила отдельные недостатки, повлиявшие на оценку эффективности работы в целом, признал регулятор. За первое полугодие 2019 года ЦБ зафиксировал сокращение операций по обналичке средств в два раза.

Ливадный высказал экспертное мнение, уточнила РБК пресс-служба ведомства. В Росфинмониторинге отказались комментировать оценки FATF до официальной публикации отчета. Пресс-служба FATF пока не ответила на запрос РБК.

Что еще говорится в отчете

Пока полный отчет еще не опубликован, отраслевой портал Moneylaundering.com международной Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием средств (ACAMS) раскрыл подробности со ссылкой на проект документа.

  • Слияния банков и отзыв лицензий, в том числе за нарушения антиотмывочного законодательства, вдвое сократили число российских кредитных организаций — более чем с 900 в 2013 году менее чем до 470 на май 2019 года.
  • Российские банки в значительной степени игнорируют антиотмывочные правила, приводит издание оценку FATF.

По двум критериям, которые касались финансовых институтов, Россия действительно получила средние оценки, «тройки», сообщил замглавы Росфинмониторинга.

  • ЦБ в основном сосредоточен на дистанционном надзоре, передает Moneylaundering.com.

Эти претензии также подтверждаются словами замдиректора Росфинмониторинга: «Если будете критиковать ЦБ за жесткий надзор, имейте в виду, что с точки зрения международных экспертов надзор излишне либерален». Однако отход от выездных проверок, по словам Ливадного, доказал эффективность и, с другой стороны, позволил «не кошмарить бизнес».

ЦБ действительно в основном работает с документами, которые ему предоставляют сами банки, пояснил РБК руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Grant Thornton Александр Сотов. Регулятор в том числе проверяет внутренние положения против отмывания средств и требует внести исправления, если нормативные документы не соответствуют требованиям. «Может ли ЦБ позволить себе иной подход? В таком случае его штат сильно возрастет», — рассуждает эксперт.

  • Утверждается, что во время выездных проверок ЦБ не уделяет достаточного внимания инспекции антиотмывочных систем финансовых учреждений с высоким уровнем риска по сравнению с фирмами с низким уровнем риска.

FATF рекомендовала исследовать, соблюдают ли банки антиотмывочное законодательство, отдельно от других проверок, уточнял замглавы Росфинмониторинга. По его словам, с учетом высокой коррупции банкам рекомендовано усилить работу по выявлению среди клиентов политиков, высокопоставленных чиновников, их окружения, а также бенефициарных владельцев компаний.

Стоит ли ждать ужесточения контроля

По 35 из 40 рекомендаций по борьбе с финансовыми преступлениями Россия получила оценки «полностью соответствует» или «в значительной степени соответствует», приводит издание выводы FATF.

Результаты предыдущих проверок были плачевными, прокомментировала РБК партнер О2 Consulting Дарья Носова. После предыдущей оценки в 2008 году эксперты выявили ряд недостатков (в том числе ненадлежащая прозрачность информации о бенефициарных собственниках) и поставили Россию на регулярный мониторинг.

Результаты новой проверки «очень положительные в условиях тотальной блокады вокруг России», считает экс-председатель комитета по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Ассоциации российских банков Алексей Тимошкин. «Не думаю, что ЦБ можно обвинять в каком-то либерализме, изнутри России контроль не выглядит мягким», — отметил он.

После официальной публикации отчета FATF госорганы должны разработать «дорожную карту» для исправления недочетов. Следующий отчет об эффективности российской антиотмывочной системы FATF подготовит к февралю 2023 года.

Именно позиция FATF серьезно повлияла на разработку законопроекта о криптовалютах, отмечает Носова. «Нет никаких сомнений, что в России следует ожидать более жесткой позиции со стороны банков», — прогнозирует эксперт. В первую очередь, по ее словам, ужесточится контроль за происхождением денег, возрастут запросы документов, подтверждающих легальность средств, усилится регулярная идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, отслеживание подозрительных операций, а также блокировки сомнительных средств на счетах.

Авторы: Ольга Агеева, Анна Гальчева
Теги: Банк России, Росфинмониторинг, отмывание денег
Экономика шеринга: Как перейти от владения к использованию Все материалы
Материалы по теме
ФАТФ посоветовала России усилить борьбу с зарубежными «прачечными»
Финансы
Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием
Финансы
ЦБ зафиксировал сокращение операций по обналичке средств в два раза
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter