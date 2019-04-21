Магазины нарастили прием наличных в ущерб платежам по картам Причина может крыться в подорожании услуг по «обналичке»

Наличные платежи в начале 2019 года начали отнимать долю у безнала, подсчитали аналитики. Новая тенденция выявлена у малого и среднего бизнеса. У нее несколько причин — от роста НДС до борьбы ЦБ с серой продажей наличных

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Производитель онлайн-касс «Эвотор» зафиксировал увеличение доли наличных платежей в I квартале 2019 года после почти годового периода бурного роста безналичных оплат. Такие результаты были получены в ходе совместного исследования с Frank RG на основе обработки данных клиентов «Эвотора», занимающего около 20% кассового рынка. Основная клиентура «Эвотора» — торговые предприятия малого и среднего бизнеса.

Доля платежей по картам начала снижаться в феврале и к марту уже упала на 4 процентных пункта, до 36%, говорится в исследовании. Максимальная доля в 40% была зафиксирована в декабре 2018 года, до этого уровня она выросла с 33% в мае прошлого года.

Несмотря на то, что исследование основано на анализе 20% рынка, его можно считать репрезентативным, отмечает генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов, указывая, что клиенты «Эвотора» работают во всех сферах торговли, но больше с предприятиями малого и среднего бизнеса. «Скорее всего, такую же динамику мы увидим на больших данных ЦБ», — предполагает Грибанов. В то же время, он не думает, что речь идет о переломе тренда к росту безналичных платежей: есть вероятность, что их доля в дальнейшем вновь будет повышаться.

Увеличение оплаты наличными исследователи наблюдали в первую очередь в магазинах одежды (+4%), гостиницах (+4%), а также в клубах и секциях (+1%). Рост безналичной оплаты характерен для образовательной сферы (+16%), торговли строительными (+8%), автомобильными (6%) и промтоварами (6%).

ЦБ по итогам 2018 года приводил более высокие оценки по доле безналичных платежей — с учетом данных по крупным торговым сетям она достигла 56%, сообщала ранее глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Регулятор ожидает, что к концу 2019 года доля безналичных платежей может вырасти еще на 10 п.п.