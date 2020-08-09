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В Киеве назвали условия возобновления подачи воды в Крым

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сейчас поставлять днепровскую воду в Крым технически невозможно, но Украина найдет способ обеспечить полуостров водой, если там случится гуманитарная катастрофа
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Zuma / TASS)

Украина может возобновить поставку пресной воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее», — сказал он.

При этом Шмыгаль отметил, что Киев не будет поставлять воду «оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз».

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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

По словам главы украинского правительства, сейчас поставлять воду из Днепра на полуостров технически невозможно. «Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру», — пояснил он.

До 2014 года, когда Крым вошел в состав России, вода из Днепра поступала на полуостров по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему 85% потребностей сельского хозяйства территории в пресной воде. Однако позднее украинские власти закрыли шлюзы канала. В 2017 году власти Херсонской области построили дамбу, которая полностью перекрыла поставку воды в Крым.

В марте Шмыгаль назвал водоснабжение Крыма вопросом гуманитарной ответственности перед жителями полуострова. В то же время он добавил, что Киев не имеет технической возможности подавать воду в Крым до его «возвращения» в состав Украины. В июне премьер заявил, что «восстановление поставки [воды] через Крымский канал на повестке дня не стоит».

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Питьевую воду полуостров получает из водохранилищ. В начале февраля власти Симферополя сообщили о ее дефиците. В городской администрации рассказали, что планируют ввести график подачи холодной воды по утрам и вечерам, а горячую отключать во все дни, кроме выходных. Позднее власти Крыма решили не ограничивать подачу воды, так как ее запасы в водохранилищах пополнились за счет дождя. Как заявил в середине июня глава Крыма Сергей Аксенов, три водохранилища, обеспечивающие Симферополь, наполнены в среднем на 30%, запаса воды в них хватит больше чем на 90 дней.

Аксенов также объявил о запуске нового водопровода в Симферополе. Город будут снабжать местные артезианские скважины.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Украина, Крым, пресная вода
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