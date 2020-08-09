В Киеве назвали условия возобновления подачи воды в Крым

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сейчас поставлять днепровскую воду в Крым технически невозможно, но Украина найдет способ обеспечить полуостров водой, если там случится гуманитарная катастрофа

Денис Шмыгаль (Фото: Zuma / TASS)

Украина может возобновить поставку пресной воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее», — сказал он.

При этом Шмыгаль отметил, что Киев не будет поставлять воду «оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз».

По словам главы украинского правительства, сейчас поставлять воду из Днепра на полуостров технически невозможно. «Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру», — пояснил он.