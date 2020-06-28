Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Подвоз воды в село, где отсутствует централизованное водоснабжение, Крым (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров. Об этом Аксенов сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Кроме Зеленского никто на Украине такого решения (о подаче воды. — РБК) принять не может, все остальное — это разговоры ни о чем», — сказал глава Крыма.

При этом он добавил, что у украинского лидера есть возможность «юридически взять ручку и подписать документ» о подаче воды в Крым. Морально же он на это не готов, считает Аксенов. «Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся», — подчеркнул он, добавив, что Крым «проживет и без них». Аксенов заверил, что речи о нехватке воды на полуострове не идет, как утверждают украинские власти.

В июне ученые из Севастопольского госуниверситета и НИИ Сельского хозяйства Крыма обнаружили большие запасы пресной воды под землей. Вода мигрирует по разломам в коре через весь полуостров на глубинах 900–1100 м и 350-500 м. Однако, по мнению главного научного сотрудника Института географии РАН Аркадия Тишкова, эти запасы не позволяют решить проблему водообеспечения Крымского полуострова.