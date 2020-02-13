Комитет Рады заявил о невозможности поставок воды в Крым до «деоккупации»

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Комитет Верховной рады принял решение о невозможности поставок воды в Крым «до его деоккупации». Об этом депутат украинского парламента от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил на своей странице в Facebook.

«Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации», — написал депутат.

О том, что комитет сформулировал «четкую позицию» по поводу водоснабжения Крыма, также говорится в сообщении, опубликованном на сайте Рады. Комитет пришел к выводу, что этот вопрос недопустимо рассматривать до тех пор, «пока полуостров остается аннексирован Россией».

В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, Украина закрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому на полуостров поступала вода из реки Днепр. Ранее этот канал обеспечивал 85% потребностей сельского хозяйства полуострова. В 2017 году власти Херсонской области построили дамбу, которая полностью перекрыла поставку воды в Крым.

В начале февраля власти Симферополя сообщили о дефиците питьевой воды. Глава администрации города рассказала о решении отключить горячую воду в Симферополе во все дни, кроме выходных, а холодную подавать только по утрам и вечерам. Позднее глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что пока нет необходимости вводить график по ограничению подачи воды, так как ее запасы в водохранилищах пополнились за счет прошедшего накануне дождя.