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Новый премьер Украины поддержал возобновление поставок воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что водоснабжение Крыма является вопросом гуманитарной ответственности перед жителями полуострова. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1».

«Там живут украинцы, в Крыму живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев», — сказал он (цитата по УНИАН). По его словам, отсутствие подачи воды в регион приведет к гуманитарной катастрофе.

Новый премьер Украины назвал приоритетом возвращение Крыма
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Предыдущий премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, после чего президент страны Владимир Зеленский предложил Шмыгаля на пост главы кабмина. 4 марта его кандидатуру утвердила Верховная рада.

Шмыгаль отмечал, что приоритетными задачами для работы будущего правительства Украины являются возвращение Крыма и завершение конфликта в Донбассе.

После вхождение Крыма в состав России в 2014 году Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому в регион поступала вода из Днепра. Она обеспечивала 85% потребностей сельского хозяйства полуострова. В начале февраля 2020 года власти Симферополя рассказали о дефиците питьевой воды. В администрации города отметили, что планируют ввести график подачи холодной воды по утрам и вечерам. Власти также решили отключать горячую воду с понедельника по пятницу.

Теги: Украина, Крым, водоснабжение
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