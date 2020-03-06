Новый премьер Украины поддержал возобновление поставок воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что водоснабжение Крыма является вопросом гуманитарной ответственности перед жителями полуострова. Об этом он рассказал в эфире телеканала «1+1».

«Там живут украинцы, в Крыму живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев», — сказал он (цитата по УНИАН). По его словам, отсутствие подачи воды в регион приведет к гуманитарной катастрофе.

Предыдущий премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, после чего президент страны Владимир Зеленский предложил Шмыгаля на пост главы кабмина. 4 марта его кандидатуру утвердила Верховная рада.

Шмыгаль отмечал, что приоритетными задачами для работы будущего правительства Украины являются возвращение Крыма и завершение конфликта в Донбассе.