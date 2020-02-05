Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе

Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил, что пока в Симферополе нет необходимости в ограничении подачи воды. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.

Он рассказал, что за прошедшую ночь ресурсы водохранилищ пополнились на 732 тыс. куб. м воды, что на 140 тыс. больше, чем было получено за прошлый месяц.

По последним данным госкомитета по водным ресурсам Крыма, на сегодняшний день Симферопольское водохранилище заполнено на 33% от полного проектного объема, Партизанское — на 34%, Аянское водохранилище — на 32%, уточнил Гоцанюк.

Глава регионального кабмина пояснил, что за прошедший осенне-зимний период выпало недостаточное количество осадков. Это вызвало обеспокоенность по поводу нехватки водных ресурсов, добавил он. В то же время Гоцанюк подтвердил наличие сценария по ограничению подачи воды, который будет приведен в действие в случае «особой необходимости».