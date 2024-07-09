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Муфтият Дагестана после запрета никабов предложил закрывать лицо веером

Муфтият Дагестана предложил закрывать лица веером и платком после запрета никаба
Никаб стал предметом обсуждения и споров, он вызывает страх и привлекает к женщинам внимание. Мусульманкам могут рекомендовать отказаться от него, те, кому некомфортно, могут закрыть лицо веером или частью платка, считает муфтият
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Никаб стал предметом обсуждения и споров, он вызывает у населения страх и становится причиной усугубления напряженности в обществе. Об этом говорится в шариатском решении, которое опубликовал муфтият Дагестана в телеграм-канале.

«В наше время никаб стал предметом обсуждения и споров, и возникла новая реальность, в которой его ношение имеет обратный эффект. По этой причине никаб вызывает у большей части населения страх и опасения. Более того, сегодня никаб привлекает к девушке пристальное внимание и стал причиной усугубления напряженности в обществе», — говорится в сообщении.

Мусульмане должны учитывать современные общественные реалии и быть внимательными к тому, как они воспринимаются окружающими, заявили в муфтияте. Там допустили, что ученые-богословы и религиозные лидеры могут рекомендовать верующим отказаться от ношения никаба «во избежание угрозы безопасности всего общества».

«Сестры должны понимать, в какое время мы живем и в каком государстве находимся... Если же женщина чувствует чей-то пристальный взгляд, то можно ведь прикрыть лицо веером, частью платка и т.д., пока она не покинет то место, где чувствует пристальные чужие взгляды», — сказано в шариатском решении.

В начале июля муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов на территории региона, хотя действовавший при муфтияте отдел фетв (религиозных решений), не увидел оснований для постоянного запрета ношения этого головного убора.

Никабы: что это, отличие от хиджаба, где запрещены
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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Однако в отделе отметили, что «в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет», который «должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер».

На следующий день в муфтияте заявили, что муфтий объявил о временном запрете «на основании вынесенного вчера компетентного заключения» отдела, ограничения будут действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», добавили в муфтияте.

Муфтий Дагестана шейх Ахмад афанди Абдуллаев в своем решении сослался на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, которое заявило «о существующей угрозе безопасности населению республики» из-за никабов, сообщили в муфтияте. Отдел фетв при дагестанском муфтияте накануне упразднили.

Аналогичное решение относительно никабов приняли в Карачаево-Черкесии. В Северной Осетии рекомендовали отказаться от ношения этого предмета одежды.

Опрошенные РБК депутаты Госдумы заявили, что духовные власти должны сами решить, вводить ли запрет на ношение мусульманами никаба. В Кремле сообщили, что «не участвуют в дискуссии».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
никаб мусульмане Ислам Дагестан
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