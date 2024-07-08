В Дагестане упразднили не увидевший оснований для запрета никаба отдел
Муфтий Дагестана шейх Ахмад афанди Абдуллаев принял решение упразднить отдел фетв (религиозных решений), об этом сообщается в телеграм-канале муфтията.
Абдуллаев объяснил это тем, что этот отдел «не отвечает своевременно на вызовы времени». Он также анонсировал «дальнейшие изменения в структуре муфтията» в ближайшие дни.
2 июля отдел фетв сообщил, что после тщательного изучения шариатских текстов не видит достаточных оснований для решения о всеобщем запрете никаба — закрывающего лицо женского головного убора с прорезью для глаз.
«Обсуждая вопрос никаба в Исламе необходимо в первую очередь отметить, что относительно обязательности ношения никаба среди ученых четырех мазхабов есть разногласие. По мнению некоторых ученых ношение никаба является обязательным, по мнению других только желательным, а по мнению некоторых и вовсе нежелательным. Вышеуказанные решения касаются случаев, если в этом нет риска соблазна. В противном случае закрывать лицо обязательно по единогласному мнению ученых», — пояснили там.
Однако в отделе отметили, что «в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет», который «должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер». Изучить возможность запрета никаба в республике поручил муфтий.
На следующий день муфтият заявил, что в СМИ «не совсем верно» интерпретировали заключение отдела фетв. Там пояснили, что муфтий «на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв» объявил о временном запрете на ношение никабов. Он будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения». Абдуллаев в своем решении сослался на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, которое заявило «о существующей угрозе безопасности населению республики» из-за никабов, сообщили в муфтияте. Аналогичное решение приняли в Карачаево-Черкесии. В Северной Осетии рекомендовали отказаться от ношения этого предмета одежды.
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предупредил, что попытки запретить носить никаб «будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии». По его словам, Духовное управление мусульман России поддержит запрет только в том случае, если «будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма».
Против никабов выступали глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, а также глава Дагестана Сергей Меликов.
Дискуссия о запрете никаба обострилась после теракта в Дагестане. 23 июня вооруженные мужчины напали на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте. Погибли 22 человека.