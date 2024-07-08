В Дагестане упразднили не увидевший оснований для запрета никаба отдел

Муфтий Дагестана шейх Ахмад афанди Абдуллаев объяснил свое решение тем, что этот отдел «не отвечает своевременно на вызовы времени»

Муфтий Дагестана шейх Ахмад афанди Абдуллаев принял решение упразднить отдел фетв (религиозных решений), об этом сообщается в телеграм-канале муфтията.

Абдуллаев объяснил это тем, что этот отдел «не отвечает своевременно на вызовы времени». Он также анонсировал «дальнейшие изменения в структуре муфтията» в ближайшие дни.

2 июля отдел фетв сообщил, что после тщательного изучения шариатских текстов не видит достаточных оснований для решения о всеобщем запрете никаба — закрывающего лицо женского головного убора с прорезью для глаз.

«Обсуждая вопрос никаба в Исламе необходимо в первую очередь отметить, что относительно обязательности ношения никаба среди ученых четырех мазхабов есть разногласие. По мнению некоторых ученых ношение никаба является обязательным, по мнению других только желательным, а по мнению некоторых и вовсе нежелательным. Вышеуказанные решения касаются случаев, если в этом нет риска соблазна. В противном случае закрывать лицо обязательно по единогласному мнению ученых», — пояснили там.

Однако в отделе отметили, что «в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет», который «должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер». Изучить возможность запрета никаба в республике поручил муфтий.

На следующий день муфтият заявил, что в СМИ «не совсем верно» интерпретировали заключение отдела фетв. Там пояснили, что муфтий «на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв» объявил о временном запрете на ношение никабов. Он будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения». Абдуллаев в своем решении сослался на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, которое заявило «о существующей угрозе безопасности населению республики» из-за никабов, сообщили в муфтияте. Аналогичное решение приняли в Карачаево-Черкесии. В Северной Осетии рекомендовали отказаться от ношения этого предмета одежды.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предупредил, что попытки запретить носить никаб «будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии». По его словам, Духовное управление мусульман России поддержит запрет только в том случае, если «будет выявлена прямая связь ношения мусульманками никаба с ростом риска экстремизма».

Против никабов выступали глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, а также глава Дагестана Сергей Меликов.

Дискуссия о запрете никаба обострилась после теракта в Дагестане. 23 июня вооруженные мужчины напали на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте. Погибли 22 человека.