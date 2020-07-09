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Дело губернатора Фургала ,  
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СК назвал задержание Фургала работой по декриминализации Дальнего Востока

Главу Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в организации убийств в Хабаровском и Приморском краях и Амурской области. Его задержание проведено «в рамках декриминализации обстановки на Дальнем Востоке», отметили в СК
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: СК РФ)

Губернатора Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области, говорится в сообщении Следственного комитета (СК).

До этого Фургала подозревали в незаконной деятельности на территории первых двух регионов.

«Данная работа осуществляется Следственным комитетом во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России в рамках декриминализации обстановки на территории Дальнего Востока, связанной с противодействием организованным преступным группам», — отметили в СК.

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Видео

Представитель хабаровского губернатора назвала его задержание абсурдом
Общество
Сергей Фургал

О задержании Фургала стало известно в ночь на 9 июля. Он является фигурантом уголовного дела, которым занималось Главное управление по расследованию особо важных дел СК. По данным следствия, речь идет об организованной преступной группе (ОПГ), причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей в 2004–2005 годах.

Фургалу уже предъявлены обвинения. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда бизнесменов: ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство). Если Фургала признают виновным, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Помимо Фургала по делу задержали четырех активных участников указанной ОПГ, сообщило следствие.

Самого губернатора Хабаровского края отправили в Москву. Видео, как сотрудники правоохранительных органов сопровождают его в самолет, опубликовал СК.

В столицу Фургала доставят на рейсе SU6288 авиакомпании «Россия», который выполняет Boeing-777 с бортовым номером EI-GEU, по данным сервиса Flightradar. На кадрах, опубликованных СК, можно увидеть его ливрею.

Специальный самолет ФСБ Ан-148 с бортовым номером RA-61712 в этот раз не использовался. В 2018 году «Фонтанка» сообщала, что именно на нем перемещаются сотрудники, осуществляющие оперативное сопровождение и силовое обеспечение наиболее резонансных дел. В 2015 году на нем в Москву был доставлен глава Респулики Коми Вячеслав Гайзер, которого впоследствии приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о мошенничестве, в 2018-м — экс-премьер Дагестана Абдусамад Гамидов, получивший 6,5 года по делу о растрате.

Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России
Фотогалерея 

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал возглавил Хабаровский край в 2018 году, победив во втором туре кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, руководившего регионом с 2009 года. Когда действовала ОПГ, о которой сообщил Следственный комитет, Фургал управлял бизнесом по торговле лесоматериалами и сбору лома черных металлов.

В 2005 году Фургал был избран депутатом заксобрания Хабаровского края от ЛДПР. Спустя два года он стал депутатом Госдумы.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Сергей Фургал, Следственный комитет
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Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств
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Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву
Общество
Представитель хабаровского губернатора назвала его задержание абсурдом
Общество
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