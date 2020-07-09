СК назвал задержание Фургала работой по декриминализации Дальнего Востока

Главу Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в организации убийств в Хабаровском и Приморском краях и Амурской области. Его задержание проведено «в рамках декриминализации обстановки на Дальнем Востоке», отметили в СК

Сергей Фургал (Фото: СК РФ)

Губернатора Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области, говорится в сообщении Следственного комитета (СК).

До этого Фургала подозревали в незаконной деятельности на территории первых двух регионов.

«Данная работа осуществляется Следственным комитетом во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России в рамках декриминализации обстановки на территории Дальнего Востока, связанной с противодействием организованным преступным группам», — отметили в СК.

Видео: СК РФ

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