СК назвал задержание Фургала работой по декриминализации Дальнего Востока

О задержании Фургала стало известно в ночь на 9 июля. Он является фигурантом уголовного дела, которым занималось Главное управление по расследованию особо важных дел СК. По данным следствия, речь идет об организованной преступной группе (ОПГ), причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей в 2004–2005 годах.
Фургалу уже предъявлены обвинения. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда бизнесменов: ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство). Если Фургала признают виновным, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Помимо Фургала по делу задержали четырех активных участников указанной ОПГ, сообщило следствие.
Самого губернатора Хабаровского края отправили в Москву. Видео, как сотрудники правоохранительных органов сопровождают его в самолет, опубликовал СК.
В столицу Фургала доставят на рейсе SU6288 авиакомпании «Россия», который выполняет Boeing-777 с бортовым номером EI-GEU, по данным сервиса Flightradar. На кадрах, опубликованных СК, можно увидеть его ливрею.
Специальный самолет ФСБ Ан-148 с бортовым номером RA-61712 в этот раз не использовался. В 2018 году «Фонтанка» сообщала, что именно на нем перемещаются сотрудники, осуществляющие оперативное сопровождение и силовое обеспечение наиболее резонансных дел. В 2015 году на нем в Москву был доставлен глава Респулики Коми Вячеслав Гайзер, которого впоследствии приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о мошенничестве, в 2018-м — экс-премьер Дагестана Абдусамад Гамидов, получивший 6,5 года по делу о растрате.
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал возглавил Хабаровский край в 2018 году, победив во втором туре кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, руководившего регионом с 2009 года. Когда действовала ОПГ, о которой сообщил Следственный комитет, Фургал управлял бизнесом по торговле лесоматериалами и сбору лома черных металлов.
В 2005 году Фургал был избран депутатом заксобрания Хабаровского края от ЛДПР. Спустя два года он стал депутатом Госдумы.