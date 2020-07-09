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Дело губернатора Фургала ,  
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СМИ сообщили об отправке губернатора Фургала в Москву

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный в ночь на 9 июня, отправлен в Москву. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

По данным ТАСС, Фургала доставили в аэропорт Хабаровска, откуда он должен был вылететь в столицу. В местном аэропорту сообщили агентству, что в четверг запланировано два рейса из Хабаровска в Москву — на 11:00 и 11:20 (04:00 мск и 04:20 мск).

В свою очередь собеседник «РИА Новостей» сообщил, что Фургала уже отправили в Москву.

Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края
Общество
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств бизнесменов. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

По версии Следственного комитета России, Фургал причастен к деятельности ОПГ, которая действовала в регионе в 2004-2005 годах. В ведомстве указали, что в ближайшее время главе края предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Кроме него фигурантами дела являются также четверо участников ОПГ, им предъявлено обвинение и они уже взяты под стражу.
 


 
Теги: Сергей Фургал, задержание
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