СМИ сообщили об отправке губернатора Фургала в Москву

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, задержанный в ночь на 9 июня, отправлен в Москву. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

По данным ТАСС, Фургала доставили в аэропорт Хабаровска, откуда он должен был вылететь в столицу. В местном аэропорту сообщили агентству, что в четверг запланировано два рейса из Хабаровска в Москву — на 11:00 и 11:20 (04:00 мск и 04:20 мск).

В свою очередь собеседник «РИА Новостей» сообщил, что Фургала уже отправили в Москву.

Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств бизнесменов. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.