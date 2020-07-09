Представитель хабаровского губернатора назвала его задержание абсурдом

Главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром возле дома, когда он собирался выезжать на работу, сообщила его представитель Надежда Томченко. По ее словам, «ничего не предвещало беды, никаких звоночков не поступало»

Сергей Фургал (Фото: ТАСС)

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали настолько быстро, что он даже не успел назначить исполняющего обязанности главы региона. Об этом телеканалу РБК сообщила его пресс-секретарь Надежда Томченко.

«Нам неизвестно ничего ни о самом процессе задержания, ни о том, где сейчас находится губернатор и когда мы его увидим. Более того, его задержали утром возле дома, когда он собирался выезжать на работу, и он не успел даже назначить и.о, кто бы сейчас возглавил правительство края. То есть это очень все неожиданно было», — сказала Томченко.

По ее словам, «ничего не предвещало беды, никаких звоночков не поступало».

«Это абсурд, это какой-то абсурд», — заключила представитель губернатора.