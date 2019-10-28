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Зачистки в Дагестане ,  
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Экс-премьер Дагестана получил 6,5 года по делу о растрате
Бывший глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов получил 6,5 года колонии по обвинению в растрате 41 млн руб. Гособвинитель по делу жаловался на угрозы, а один из адвокатов во время суда был арестован

Лефортовский суд Москвы приговорил к 6,5 года колонии бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, которому вменяли растрату (ст. 160 УК). Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда. Его заместитель Раюдин Юсуфов получил 5,5 года.

Приговор относится к одному из эпизодов масштабного расследования в отношении представителей дагестанской элиты, другие дела еще не дошли до суда.

Преемник для мигрантов

В рамках этого дела Гамидову и Юсуфову вменяют хищение 41 млн руб., выделенного на постройку спецприемника для иностранцев, подлежащих высылке. В 2015–2016 годах по итогам аукциона на эти работы контракт был заключен с ООО «Гранд-Строй». В действительности торги были лишь формальными, «Гранд-Строй» была подконтрольной чиновникам фирмой, а работы выполняли около 70 наемных рабочих, с которыми рассчитывались наличными общей суммой не более 17 млн, утверждало гособвинение. В прениях гособвинитель Сергей Бочкарев просил приговорить Гамидова и Юсуфова к семи и к шести годам строгого режима соответственно.

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Обвиняемые не признают вину. Их защитники указывали, что представитель потерпевшего — казенного учреждения «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» — не стал подавать гражданский иск и в суде фактически отрицал, что учреждение понесло какой-либо имущественный ущерб. Бочкарев после этого написал в органы власти Дагестана ряд писем с требованием прояснить, уполномочен ли представитель потерпевшего высказывать именно такую позицию и не намерено ли само правительство Дагестана вступить в процесс.

Угрозы прокурору и арест адвоката

Большая часть судебного процесса прошла в закрытом режиме. Это объяснялось тем, что гособвинитель Денис Штундер заявлял об угрозах в свой адрес. По словам Штундера, в июне накануне одного из заседаний ему пришло сообщение с фразой «не переусердствуйте, а то пожалеете». Защита обвиняемых называла это провокацией. К концу процесса гособвинение в деле усилили за счет одного из самых влиятельных прокуроров — замначальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Сергея Бочкарева. В суде в дни слушаний по «дагестанскому» делу принимали повышенные меры безопасности.

Перед началом процесса Генпрокуратура через Верховный суд добилась, чтобы дело вопреки принципу территориальной подсудности слушали в Москве, а не по месту совершения предполагаемых преступлений в Дагестане, где у обвиняемых, по мнению надзорного органа, сохранялось влияние на судей. ВС определил отдать дело в Лефортовский суд, на территории подсудности которого, помимо прочего, находятся органы ФСБ.

С этим судебным процессом связан также арест адвоката Дагира Хасавова, который защищал Юсуфова: следствие считает, что он вместе с сыном доверителя угрожал одному из свидетелей обвинения. Хасавов был задержан после того, как в дело вступил гособвинитель Бочкарев.

Зачистка в Дагестане

Действующий на тот момент врио главы правительства Дагестана Гамидов и трое его подчиненных были задержаны в феврале 2018 года, вскоре после того как главой республики стал бывший министр внутренних дел и депутат Владимир Васильев.

После задержания главы кабинета министров республики Васильев распустил правительство.

Самый ранний из эпизодов дела расследовался с 2015 года. На момент ареста чиновников речь шла о трех эпизодах обвинения: кроме растраты на спецприемнике, им вменяли хищение на покупке участка под детский сад (он был приобретен по завышенной цене) и на обустройстве турбазы «Орлиное гнездо». Последней фактически через фирму-прокладку владел вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев. Он добился включения базы в адресную инвестиционную программу на 2014 год, так что инженерные коммуникации на частном объекте провели за госсчет (к тому же по завышенной цене), сообщал СКР.

Через несколько месяцев Гамидову дополнительно вменили превышение должностных полномочий (ст. 286 УК) с ущербом свыше 1,3 млрд руб. СКР полагал, что глава правительства необоснованно предоставил ООО «Дагагрокомплекс» госгарантии на эту сумму. Когда компания не выполнила обязательств перед кредиторами, расплачиваться с ними пришлось из бюджета.

Уже на момент задержания у силовиков было достаточно материала для предъявления Гамидову обвинения в создании организованного преступного сообщества (ОПС), сообщали источники РБК и «Коммерсанта». Среди материалов, которыми следствие в суде обосновывало необходимость арестовать чиновников, было постановление о возбуждении дела по ст. 210 УК, однако обвинение по ней никому предъявлено не было. О каком-либо развитии дела об ОПС следствие с тех пор не сообщало.

Незадолго до арестов ФСБ передало следователям справку-меморандум в отношении Гамидова и его подчиненных, где говорилось, что в их отношении могли возбудить минимум восемь уголовных дел. В справке утверждалось, что Гамидов по сути ликвидировал сеть казенных учреждений в Дагестане и создал взамен единую Дирекцию государственного заказчика-застройщика, через которую стали проходить все госзаказы на строительство. Руководителем учреждения стал Шамиль Кадиев, назначение которого лоббировали люди из близкого окружения главы республики Рамазана Абдулатипова, утверждали в ФСБ. Одним из возможных преступных эпизодов спецслужба считала ремонт автодороги к дому Абдулатипова, проведенный без конкурса, сметы и госконтракта.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Абдусамад Гамидов, Дагестан, коррупция
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