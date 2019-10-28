Экс-премьер Дагестана получил 6,5 года по делу о растрате

Бывший глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов получил 6,5 года колонии по обвинению в растрате 41 млн руб. Гособвинитель по делу жаловался на угрозы, а один из адвокатов во время суда был арестован

Лефортовский суд Москвы приговорил к 6,5 года колонии бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, которому вменяли растрату (ст. 160 УК). Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда. Его заместитель Раюдин Юсуфов получил 5,5 года.

Приговор относится к одному из эпизодов масштабного расследования в отношении представителей дагестанской элиты, другие дела еще не дошли до суда.

Преемник для мигрантов

В рамках этого дела Гамидову и Юсуфову вменяют хищение 41 млн руб., выделенного на постройку спецприемника для иностранцев, подлежащих высылке. В 2015–2016 годах по итогам аукциона на эти работы контракт был заключен с ООО «Гранд-Строй». В действительности торги были лишь формальными, «Гранд-Строй» была подконтрольной чиновникам фирмой, а работы выполняли около 70 наемных рабочих, с которыми рассчитывались наличными общей суммой не более 17 млн, утверждало гособвинение. В прениях гособвинитель Сергей Бочкарев просил приговорить Гамидова и Юсуфова к семи и к шести годам строгого режима соответственно.