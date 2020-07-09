СК показал кадры отправки Хабаровского губернатора Фургала в Москву

Следственный комитет России опубликовал видео отправки в Москву губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ролик размещен на сайте ведомства.

На опубликованных кадрах видно, как Фургал выходит из автомобиля и поднимается по трапу самолета.

Видео: СК РФ

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Ранее 9 июля губернатора задержали по подозрению в организации убийств в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

«В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение», — сообщили в СК.