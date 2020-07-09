Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 71,24 (-0,93) Инвестиции, 08 июл, 12:43
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 80,41 (-1,06) Инвестиции, 08 июл, 12:43
СК показал кадры отправки Хабаровского губернатора Фургала в Москву Политика, 09:51 Как Газпромбанк Автолизинг вырастил бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 09:51 Павлюченко вошел в топ-10 форвардов «Тоттенхэма» по версии Squaka Спорт, 09:49 В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном Политика, 09:46 «Я вам этого не гарантирую»: о чем CEO нужно договориться с сотрудниками Pro, 09:33 СК назвал задержание Фургала работой по декриминализации Дальнего Востока Общество, 09:28 Представитель хабаровского губернатора назвала его задержание абсурдом Общество, 09:23 Четыре истории предпринимателей о покорении времени РБК Стиль и Поклонная 9, 09:21 К сотрудникам «Открытой России» и депутату Галяминой пришли с обысками Политика, 09:12 Состояние Безоса превысило рекордные $180 млрд Бизнес, 09:04 В ЛДПР оценили возможность исключения из партии хабаровского губернатора Политика, 08:56 Тренер Нурмагомедова допустил завершение карьеры бойца после смерти отца Спорт, 08:49 В России провели более 22 млн тестов на COVID-19 Общество, 08:44 В Общественной палате предложили запретить алкоголь в вагонах-ресторанах Общество, 08:40
Дело губернатора Фургала ,  
0 

СК показал кадры отправки Хабаровского губернатора Фургала в Москву

Следственный комитет России опубликовал видео отправки в Москву губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ролик размещен на сайте ведомства.

На опубликованных кадрах видно, как Фургал выходит из автомобиля и поднимается по трапу самолета.

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Видео

Ранее 9 июля губернатора задержали по подозрению в организации убийств в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

«В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение», — сообщили в СК.

СК назвал задержание Фургала работой по декриминализации Дальнего Востока
Общество
Сергей Фургал

Материал дополняется

Теги: Сергей Фургал, задержание, Хабаровский край
Материалы по теме
СК назвал задержание Фургала работой по декриминализации Дальнего Востока
Общество
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter