Министр культуры рассказала о судьбе «Троицы»

Икона в середине июня отправится на реставрацию, будет сделана гораздо более безопасная капсула для ее хранения. Работы могут занять до года, предположила министр, подчеркнув: «Это не забор, и не Том Сойер будет красить»

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Икону XV века «Троица», написанную Андреем Рублевым, после выставления в храме Христа Спасителя направят на реставрацию в центр имени Грабаря, а затем запланирована передача в Троице-Сергиеву лавру, сообщила министр культуры Ольга Любимова в интервью «Известиям».

«Сколько будет длиться реставрация? Это не забор, и не Том Сойер будет красить. Конечно, будет научный совет, параллельно нужно изготовить совершенно другого рода капсулу — еще серьезнее, еще безопаснее для этого образа», — рассказала Любимова.

Реставрационные работы могут занять до года, привела министр оценку экспертов. Она также подчеркнула, что в Троице-Сергиевой лавре есть музей, таким образом, икона останется в государственной коллекцией, РПЦ не выступает против этого.

«Это не передача из федеральной собственности государственного каталога Российской Федерации музейных ценностей в пользование. Это — ответственное пользование внутри музейного сообщества, где и Министерство культуры, и руководство музея лавры будут нести ответственность за сохранность образа», — заверила глава Минкультуры.

«Троица» прежде находилась в Третьяковской галерее, президент Владимир Путин решил передать ее РПЦ. Экспертное сообщество просило оставить икону в музее, чтобы сохранить ее в целостности. В протоколе экспертного совета при Третьяковской галерее говорилось, что «Троица» не подлежит выдаче к 4 июня «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений». Ученые подчеркнули, что она находится в процессе неотложной реставрации. Кремль, комментируя обращения, заявил, что схема передачи уже согласована.

Икону установили в храме Христа Спасителя в ночь на 4 июня, она будет находиться там две недели — до 18 июня. При этом патриарх Кирилл отмечал, что «Троица» пробудет в храме год.



