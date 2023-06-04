«Троица» в храме Христа Спасителя. Фоторепортаж

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
В Кремле не увидели альтернативы доведению военной операции до конца Политика, 14:37
ПСЖ потерял более миллиона подписчиков из-за ухода Месси Спорт, 14:33
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 14:30
Автомобиль упал с третьего этажа парковки на севере Москвы Общество, 14:26
Минобороны сообщило об ударе по аэродромам на Украине Политика, 14:22
МЧС назвало причину пожара в новосибирской больнице Общество, 14:03
В Суэцком канале возобновили движение после аварии танкера Общество, 13:49
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Песков рассказал, сколько времени Путин уделяет военной операции Политика, 13:41
Гладков сообщил об обстреле рынка в Шебекино Политика, 13:38
«Троица» в храме Христа Спасителя. Фоторепортаж Общество, 13:27 
Кремль не увидел «просвета» в отношениях России и США Политика, 13:22
Ошибки мышления: почему вы до сих пор работаете там, где не нравится Pro, 13:10
Бензема ушел из «Реала» Спорт, 13:03
Подросток умер после удара в голову на турнире по ММА в Амурской области Спорт, 13:01
РПЦ и реституция ,  
0 

«Троица» в храме Христа Спасителя. Фоторепортаж

«Троицу» Рублева выставили в храме Христа Спасителя в Москве

«Троицу» Андрея Рублева выставили в храме Христа Спасителя в Москве в специальной капсуле, несмотря на протесты экспертного сообщества. Верующие смогут поклониться образу ежедневно с 10:00 до 19:00
3 июня икону &laquo;Троица&raquo;, написанную Андреем Рублевым, установили в капсуле в центре храма Христа Спасителя в Москве, она пробудет там до 18 июня. В Минкультуры заверили, что &laquo;в храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника&raquo;, за образом будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи, где она до сих пор хранилась.&nbsp;
Фото: Министерство культуры РФ / ТАСС

3 июня икону «Троица», написанную Андреем Рублевым, установили в капсуле в центре храма Христа Спасителя в Москве, она пробудет там до 18 июня. В Минкультуры заверили, что «в храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника», за образом будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи, где она до сих пор хранилась. 

Через две недели &laquo;Троицу&raquo; отправят на плановую реставрацию. Верующие смогут поклониться иконе ежедневно с 10:00 до 19:00.
Фото: Министерство культуры РФ / ТАСС

Через две недели «Троицу» отправят на плановую реставрацию. Верующие смогут поклониться иконе ежедневно с 10:00 до 19:00.

Андрей Рублев создал икону &laquo;Троица&raquo; в XV веке. До революции 1917 года она находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, однако потом, спустя некоторое время, была передана Третьяковской галерее.
Фото: Сергей Куксин / Российская газета / Министерство культуры РФ / ТАСС

Андрей Рублев создал икону «Троица» в XV веке. До революции 1917 года она находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, однако потом, спустя некоторое время, была передана Третьяковской галерее.

4 июня патриарх Кирилл совершил божественную литургию по случаю праздника Святой Троицы. В начале богослужения он поцеловал стеклянную витрину, за которой находится образ. В храме собрались сотни верующих.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

4 июня патриарх Кирилл совершил божественную литургию по случаю праздника Святой Троицы. В начале богослужения он поцеловал стеклянную витрину, за которой находится образ. В храме собрались сотни верующих.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Передать образ РПЦ решил президент Владимир Путин. Экспертное сообщество призвало оставить &laquo;Троицу&raquo; в музее, чтобы сохранить ее в целостности. В протоколе экспертного совета при Третьяковке говорилось, что икона не подлежит выдаче к 4 июня, празднику Троицы, &laquo;из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений&raquo;. Ученые подчеркнули, что она находится в процессе неотложной реставрации. В Кремле, комментируя обращения, заявили, что схема передачи уже согласована.
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Передать образ РПЦ решил президент Владимир Путин. Экспертное сообщество призвало оставить «Троицу» в музее, чтобы сохранить ее в целостности. В протоколе экспертного совета при Третьяковке говорилось, что икона не подлежит выдаче к 4 июня, празднику Троицы, «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений». Ученые подчеркнули, что она находится в процессе неотложной реставрации. В Кремле, комментируя обращения, заявили, что схема передачи уже согласована.

Директор Третьяковки Елена Проничева ушла на больничный 1 июня, перед передачей иконы, говорилиисточники РБК. Ее обязанности на время больничного перешли первому заместителю Ринату Шигапову, который, как писал &laquo;Коммерсантъ&raquo;, подписывал разрешение на временную выдачу &laquo;Троицы&raquo; Свято-Троицкой Сергиевой лавре в июле 2022 года. Однако 2 июня приказ об исполнении Шипаповым обязанностей гендиректора был отозван, а все подписанные им документы были переделаны под подпись Проничевой, рассказал источник РБК.
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Директор Третьяковки Елена Проничева ушла на больничный 1 июня, перед передачей иконы, говорилиисточники РБК.

Ее обязанности на время больничного перешли первому заместителю Ринату Шигапову, который, как писал «Коммерсантъ», подписывал разрешение на временную выдачу «Троицы» Свято-Троицкой Сергиевой лавре в июле 2022 года. Однако 2 июня приказ об исполнении Шипаповым обязанностей гендиректора был отозван, а все подписанные им документы были переделаны под подпись Проничевой, рассказал источник РБК.

После возвращения иконы в галерею в 2022-м реставраторы нашли 61 участок с отставанием грунта и красочного слоя. В конце сентября искусствовед Ксения Коробейникова опубликовала протокол заседания расширенного реставрационного совета, оценивавшего состояние &laquo;Троицы&raquo; после транспортировки. В документе говорилось, что последствия перевозки иконы серьезны и &laquo;могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника&raquo;
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

После возвращения иконы в галерею в 2022-м реставраторы нашли 61 участок с отставанием грунта и красочного слоя. В конце сентября искусствовед Ксения Коробейникова опубликовала протокол заседания расширенного реставрационного совета, оценивавшего состояние «Троицы» после транспортировки. В документе говорилось, что последствия перевозки иконы серьезны и «могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника»

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Авторы
Теги
Елена Чернышова, Георгий Абашвили
мультимедиа Троица храм Христа Спасителя Андрей Рублев Третьяковская галерея
Материалы по теме
Патриарх сообщил, что «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя год
Общество
Патриарх заменил отстраненного из-за «Троицы» главу совета по искусству
Общество
«Троица» станет доступна для поклонения после литургии патриарха Кирилла
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter