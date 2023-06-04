«Троица» в храме Христа Спасителя. Фоторепортаж
«Троицу» Андрея Рублева выставили в храме Христа Спасителя в Москве в специальной капсуле, несмотря на протесты экспертного сообщества. Верующие смогут поклониться образу ежедневно с 10:00 до 19:00
3 июня икону «Троица», написанную Андреем Рублевым, установили в капсуле в центре храма Христа Спасителя в Москве, она пробудет там до 18 июня. В Минкультуры заверили, что «в храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника», за образом будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи, где она до сих пор хранилась.
Через две недели «Троицу» отправят на плановую реставрацию. Верующие смогут поклониться иконе ежедневно с 10:00 до 19:00.
Андрей Рублев создал икону «Троица» в XV веке. До революции 1917 года она находилась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, однако потом, спустя некоторое время, была передана Третьяковской галерее.
4 июня патриарх Кирилл совершил божественную литургию по случаю праздника Святой Троицы. В начале богослужения он поцеловал стеклянную витрину, за которой находится образ. В храме собрались сотни верующих.
Передать образ РПЦ решил президент Владимир Путин. Экспертное сообщество призвало оставить «Троицу» в музее, чтобы сохранить ее в целостности. В протоколе экспертного совета при Третьяковке говорилось, что икона не подлежит выдаче к 4 июня, празднику Троицы, «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений». Ученые подчеркнули, что она находится в процессе неотложной реставрации. В Кремле, комментируя обращения, заявили, что схема передачи уже согласована.
Директор Третьяковки Елена Проничева ушла на больничный 1 июня, перед передачей иконы, говорилиисточники РБК.
Ее обязанности на время больничного перешли первому заместителю Ринату Шигапову, который, как писал «Коммерсантъ», подписывал разрешение на временную выдачу «Троицы» Свято-Троицкой Сергиевой лавре в июле 2022 года. Однако 2 июня приказ об исполнении Шипаповым обязанностей гендиректора был отозван, а все подписанные им документы были переделаны под подпись Проничевой, рассказал источник РБК.
После возвращения иконы в галерею в 2022-м реставраторы нашли 61 участок с отставанием грунта и красочного слоя. В конце сентября искусствовед Ксения Коробейникова опубликовала протокол заседания расширенного реставрационного совета, оценивавшего состояние «Троицы» после транспортировки. В документе говорилось, что последствия перевозки иконы серьезны и «могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника»