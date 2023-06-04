«Троица» в храме Христа Спасителя. Фоторепортаж

3 июня икону «Троица», написанную Андреем Рублевым, установили в капсуле в центре храма Христа Спасителя в Москве, она пробудет там до 18 июня. В Минкультуры заверили, что «в храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника», за образом будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи, где она до сих пор хранилась.